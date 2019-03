Viele Auftritte in Vorbereitung

rauenberg.Bei der Generalversammlung des Gesangvereins „Sängerbund“ Rauenberg am 16. März blickten die Mitglieder auf ein vergleichsweise ruhiges Vereinsjahr 2018 zurück.

Dennoch wurde in allen Chor-sparten fleißig geprobt. Nicht zuletzt im Projektchor, der sich auf die anstehenden Konzerte am ersten Maiwochenende vorbereitet. Unter dem Motto „Wir mal anders“ und unterstützt durch Jugend- und Männerchor, eine Band, sowie eine Theatergruppe, werden dem Zuhörer deutsch- und englischsprachige Lieder präsentiert.

Ein weiterer Höhepunkt wird der Besuch der „Medlz“ sein. Mit ihrem Programm „Sommernacht“ gastiert die Acapella-Gruppe am 7. Juni in der Wendelinus-Kirche in Rauenberg. Auch ein gemeinsames Lied mit dem Projektchor steht auf dem Programm.

Als Abschluss des Jahres ist ein Adventssingen geplant, für das die Proben im September beginnen. Nicht nur hierfür, sondern generell in allen Chören, freue man sich immer über Zuwachs.

Der Vorsitzende Torsten Ullrich blickte optimistisch auf ein aufregendes und arbeitsreiches Jahr 2019. Hierbei wird er von der neu gewählten und teilerneuerten Vorstandschaft unterstützt. Es wurden Torsten Ullrich als Vorsitzender, Tina Weis als Stellvertreterin, Jessica Berberich als Schriftführerin, Dietmar Grein als Kassenwart und Natalie Hirsch, Madeleine Weis, Sieglinde Müssig, Tina Weis, Andre Geier, Florian Grein als Beisitzer.

Während der Generalversammlung wurden drei Sänger des Männerchores für langjähriges Singen ausgezeichnet: Alois Kraus für 25 Jahre, Jürgen Klug für 40 Jahre und Otto Weis, der für 50 Jahre aktiven Singens. Die drei wurden anschließend zum Ehrenmitglied ernannt.

Torsten Ullrich schloss die Sitzung mit einem Zitat undd en gedanken, dass nicht nur das gemeinsame Singen den Verein ausmache, sondern auch der Zusammenhalt und das Meistern arbeitsintensiver Vereinsjahre, welches 2019 sein wird. sb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019