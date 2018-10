Viele Stunden gearbeitet

Rauenberg.Seit Anfang Oktober hat das Freudenberger Ortsteil Rauenberg eine neue Wandertafel. Diese wurde vom hiesigen Heimat- und Kulturverein an die Stadtverwaltung, zur Förderung des Tourismus, anlässlich des 40-jährigen Vereinsjubiläum als Geschenk übergeben.

Gemeinsam mit dem GeoPark Bergstraße-Odenwald wurde in unzähligen Stunden und nach mehreren Entwürfen eine Tafel ausgearbeitet, die sowohl den Vorgaben des Geopark als auch den Wünschen des Vereines entsprechen.

Die schon vorhandenen Rundwege wurden von einem Mitglied des Vereines abgeändert, sodass man auf den neuen Wegen zum einen die Bildstöcke und Anlagen, welche der Heimatverein in seiner 40-jährigen Tätigkeit renoviert oder neu errichtet hat, erwandern kann. Zum anderen führt der zweite Weg den Wanderer durch den „Windpark Dürrhof“, vorbei an den modernen Anlagen und dem historischen Hofgut. Auch ein wunderbarer Ausblick auf die Henneburg und den Spessart erwartet den Wanderer.

Mit einer kleinen Einweihungsfeier wurde die Tafel von der Vereinsvorsitzenden Renate Vollmer an Petra Fiederling, stellvertretend für die Stadt Freudenberg beziehungsweise das Tourismusbüro, übergeben. Zuvor wurde gemeinsam mit 20 Wanderern einer der neuen Wege erwandert. Danach traf man sich mit den an der Tafel in der Rauenberger Ortsmitte wartenden Gäste.

Nach kurzen Ansprachen und Erläuterungen wurde die Tafel offiziell übergeben. Anschließend lud der Verein alle Anwesenden zu einem kleinen Umtrunk und diversen Häppchen ein. huk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018