Vom Keller bis hinauf auf den Turm

Freudenberg.Den Blick ins Maintal genießen, den Geschützturm begehen und sich durch die Freudenburg führen lassen – so könnte ein gelungener Spätsommertag aussehen.

Zum „Tag des offenen Denkmals“ laden die Mitglieder des Burg-Freunde Vereins ihre Gäste auf ein Weißwurstfrühstück und Vespernachmittag inklusive interessanter Führung auf die Burg.

Seltene Möglichkeit

Die Burg wurde über mehrere Jahrhunderte erbaut. Im Jahr 1197 ließ Bischof Heinrich III. von Berg einen Wohnturm bauen. Im Jahr 1361 folgte unter anderem die Ringmauer und der Palas und der Renaissancebau folgte zwischen 1497 und 1507.

Die Teilnehmer haben am Aktionstag die seltene Möglichkeit, die Keller zu besichtigen. Einen weiteren exklusiven Blick gibt es in den Geschützturm.

Der Geschützturm diente zur Zeit der Hexenverfolgung, die in Freudenberg nach 1611 besonders stark tobte, auch als Verlies. Ganz sicher werden die Führer auf die Geschichte der Verfolgung angeblicher Hexen und Zauberer eingehen. So sah man im Volk beispielsweise das Melden der mutmaßlichen Hexen als gute Tat für die Gesellschaft an.

Auf eigene Gefahr hin dürfen die Teilnehmer den oberen Teil des Geschützturms an diesem Tag besteigen.

