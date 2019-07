Vor dem Sparen erstmal Geld ausgeben

Wer einsparen will, muss vorher investieren. Das gilt auch für den Gebäudekomplex der Lindtal-Schule in Freudenberg. Das Ergebnis einer energetischen Untersuchung liegt jetzt vor.

Freudenberg. Ob Wärme- oder Stromverbrauch und damit einhergehend der CO2-Ausstoß: Es ließe sich eine Menge reduzieren, wenn man zunächst entsprechend tief in die Tasche greift. Auf rund 1,5 Millionen Euro würde sich die Umsetzung all der Maßnahmen summieren, die Claus Deppert vom Ingenieurbüro für Energieeffizienz aus Brackenheim dem Freudenberger Gemeinderat vorstellte.

Er hatte für die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg im Auftrag der Stadt die Lindtal-Schule auf energetische Einsparpotenziale untersucht. Und einige gefunden. Man solle sich „nicht schocken lassen von den Zahlen. Wir müssen entscheiden, was wir machen“, hatte Bürgermeister Roger Henning schon einmal „vorgewarnt“.

Zum Komplex, der von Deppert unter die Lupe genommen worden war, gehört das 60 Jahre alte, 1992 sanierte und erweiterte Schulgebäude, das früher eine Grund- und Hauptschule, heute nur noch die Grundschule beherbergt. Außerdem die 1960 gebaute, in den Jahren 1997 und 1998 erweiterte Turn- und Festhalle, sowie der sogenannte „Rauch-Bau“, ebenfalls aus dem Jahr 1960 und 1992 saniert.

In ihm ist unter anderem die Musikschule untergebracht. Nicht untersucht wurde die „Baracke“, da sie ohnehin nur ein, wenn auch langlebiges, Provisorium ist und sich da schnell ein „Fass ohne Boden“ auftun würde, wollte man sie ebenfalls energetisch auf den neuesten Stand bringen.

In den untersuchten Gebäuden werden derzeit jährlich etwa 400 000 Kilowattstunden Wärme verbraucht, was Kosten von rund 18 150 Euro und einen CO2-Ausstoß von etwa 112 Tonnen verursacht. Beim Strom liegt der Verbrauch bei über 72 600 Kilowattstunden, wofür rund 18 150 Euro aufzuwenden sind. 41 Tonnen CO2 fallen hier jährlich an.

Mögliche Maßnahmen und Einsparpotenziale zeigte Deppert in drei Stufen auf. Bei der ersten Variante würde nur die oberste Geschossdecke gedämmt, Möglichkeit zwei sieht zusätzlich den Austausch der Wandfenster gegen solche mit Dreifachverglasung, eine Zusatzdämmung von Flachdach, Verbindungsgang und Treppenhaus des „Rauch-Baus“ und die Dämmung der Außenhaut einschließlich des Giebels vor.

Raumkonzeption erforderlich

In der dritten Variante ist schließlich darüber hinaus noch die Sanierung der Heizungstechnik einschließlich der Umstellung auf Holzhackschnitzel und der Austausch der Leuchtmittel in der Turn- und Festhalle und der Musikschule auf LED enthalten. Alles zusammen würde 1,508 Millionen Euro kosten, bei Wärme, Strom und CO2 aber zu deutlichen Einsparungen führen.

Die seien in der Tat sehr hoch, „das sind aber auch die Zahlen, die dahinterstehen“, sagte der Bürgermeister. Wichtig sei jetzt unter anderem, eine Raumkonzeption zu erstellen und dies auch im Zusammenhang mit der Zukunft des Geländes „Werk I“ der Firma Rauch.

Man könne sich wohl nur einzelner Teile der Vorschläge, abhängig von der Finanzlage, annehmen, so Hartmut Beil (SPD). Zuschüsse seien möglich, erklärte Claus Deppert auf Beils Nachfrage.

Für Klaus Weimer (Freie Wähler) stand fest, „wir müssen erst einmal wissen, wie die künftige Nutzung ist, welche Gebäude bleiben, welche möglicherweise abgerissen werden“.

Erste Sanierungsschritte habe man ja bereits eingeleitet, erinnerte Henning und zeigte sich nach wie vor sehr verärgert darüber, dass man bei der Zuschussbeantragung dafür vom Bund als „finanzstarke Gemeinde“ eingestuft wurde (wir berichteten).

Nach zahlreichen weiteren Nachfragen aus dem Gremium stellte der Bürgermeister abschließend fest, dass man mit der Untersuchung nun über notwendiges Datenmaterial als Grundlage für künftige Entscheidungen man. „Wir sind ein bisschen schlauer geworden.“

