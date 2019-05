Wanderung zu den Bildstöcken

Freudenberg.In Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Kulturverein (HuK) Rauenberg und dem Heimarthof bietet die Stadt Freudenberg am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr eine Wanderung zu den Rauenberger Bildstöcken an. Treffpunkt ist die Wandertafel des HuK in der Ortsmitte von Rauenberg. Die Wanderung führt etwa 4,5 Stunden um Rauenberg. Vorbei an Bildstöcken und kleinen Sehenswürdigkeiten, verbunden mit der ein oder anderen Geschichte. Unterwegs wartet auf die Wanderer eine kleine Stärkung, so dass die Gruppe gut auf dem Heimarthof ankommt und dort Kaffee und Kuchen genießen kann. Hier steht das Team den Wanderern für Informationen zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen wird bis 16. Mai um Anmeldung gebeten: Tourismus & Kultur, 09375 920090, touristinfo@freudenberg-main.de

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019