Weitere Verbindungen sind erwünscht

Freudenberg.Die Informationsveranstaltung des Seniorenbeirats Freudenberg zum Ruf-Taxi stieß am Donnerstag auf großes Interesse. Von den Gästen gab es auch kritische Töne zum öffentlichen Mobilitätsangebot.

Passend zum Thema waren die Interessierten zum größten Teil mit dem Ruf-Taxi zu der Veranstaltung gekommen. Vorgestellt wurde das Angebot von Thorsten Haas und Jürgen Goldschmitt von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT).

Wie diese betonten, soll mit dem Ruf-Taxi-Angebot der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis weiter verbessert werden. Man wolle den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch für Freizeitfahrten attraktiv machen. Landkreis und Verkehrsgesellschaft sei es wichtig, auch außerhalb der Schulzeit und an schulfreien Tagen ein öffentliches Grundangebot im ÖPNV anzubieten. Das „Ruf-Taxi“ sei beliebt. Seit dem Start des Angebots vor 19 Monaten sei es kreisweit von über 23 000 Fahrgästen genutzt worden. Im Bereich Freudenberg waren es rund 1000 Fahrgäste.

Die Referenten betonten, dass es sich beim Ruf-Taxi nicht um ein Taxi im klassischen Sinne handele. „Es fährt nur von Bushaltestelle zu Bushaltestelle nach einem festen Fahrplan“, betonte Goldschmitt. Es handle sich zudem um ein bedarfsorientiertes Mobilitätsangebot. Die Fahrten erfolgen nur, „wenn diese vorher bestellt wurden“.

Neben der Abdeckung von Zeiten ohne Buslinien werde das Angebot auch genutzt, um Strecken zu versorgen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht mit Buslinien abgedeckt werden können. „Rufbusverbindungen erkennen die Nutzer an dem Telefonsymbol neben der Fahrt im Fahrplan.“

Ausführlich wurde erläutert, wie sich die Bürger über die Angebote des ÖPNV im Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) informieren können. Ein Zuhörer monierte, dass die Hotline-Mitarbeiter nicht immer über alle Angebote korrekt Bescheid wüssten. Die Referenten sagten hier eine stetige Qualitätsverbesserung zu.

„Von Montag bis Samstag von 6 bis 18 Uhr kann das Ruf-Taxi bis eine Stunde vor fahrplanmäßiger Abfahrt gebucht werden“, erklärten die Experten weiter. Vor Sonn- und Feiertagen müsse die Bestellung bis 18 Uhr am vorangegangen Werktag erfolgen. Betont wurde zudem, dass das Ruf-Taxi nur innerhalb seines Korridors im Landkreis fahre. Verbindungen quer durch den Kreis, wie beispielsweise von Freudenberg nach Bad Mergentheim, seien damit nicht möglich. Das Ruf-Taxi bringe den Fahrgast zum nächsten zentralen ÖPNV-Punkt, etwa dem Busbahnhof in Wertheim. Von dort aus können dann Bus und Bahn genutzt werden. Die Haltestellen für das Ruf-Taxi seien an roten Aufkleber und dem entsprechenden Schild zu erkennen.

Der Fahrtpreis für das Ruf-Taxi entspricht nach Aussage der Referenten dem regulären Buspreis für die Strecke. „Halbjahres- und Jahreskarten des VRN werden anerkannt. Gleiches gilt für den Behindertenausweis mit Wertmarken“, so Goldschmitt. Deren Besitzer könnten das Ruf-Taxi wie die Busse kostenlos nutzen.

Die beiden Referenten informierten zudem über die Zeitkarten für Senioren wie die „Karte ab 60“, sowie die Gratisaktion zum 60. Geburtstag.

Aus dem Publikum wurde gefragt, wie viele Personen auf einer Tour des Ruf-Taxis mitfahren können. Haas erklärte, es seien mindestens vier, je nach Korridor bis zu acht. In Wertheim und Freudenberg können maximal sechs Personen auf einmal mitfahren. Gruppenbuchungen seien selten. „Bisher werden nur 35 Prozent der Fahrten geteilt.“

Hingewiesen wurde aber auch darauf, dass man das Ruf-Taxi frühzeitig buchen soll. Das gehe auch schon lange vor Abfahrt. Sei das Ruf-Taxi auf einer Strecke bereits voll belegt, sei zu diesem Zeitpunkt keine Mitfahrt mehr möglich. Könne man eine gebuchte Fahrt nicht antreten, solle man diese unbedingt abmelden. Dies sei via Telefonhotline oder über den Link in der E-Mailbestätigung der Fahrt möglich.

Senioren kritisierten, dass es keinerlei ÖPNV-Verbindung von Wessental nach Nassig gebe. Man werde prüfen, ob man eine solche künftig mit dem Ruf-Taxi realisieren könne, sagte Haas zu. Die Einrichtung einer Buslinie sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Es wurden weitere Streckenwünsche geäußert. Haas betonte, der ÖPNV könne nicht alle persönlichen Mobilitätswünsche erfüllen. Kritische Worte gab es auch zur Einteilung in Korridore, die die Fahrtstrecken des Ruf-Taxis beschränken. Dies sei nach Aussage von Haas jedoch nötig, damit die Fahrpläne umgesetzt werden können. bdg

