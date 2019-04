Wenn Kinder zur Kasse gebeten werden

Seit April ist Kerstin Brand zurück in der Sparkasse Tauberfranken in der Filiale Freudenberg.

Sie tritt damit die Nachfolge von Christine Spachmann an, welche die Filiale viele Jahre erfolgreich geleitet hat und sich jetzt im Mutterschutz befindet.

Die gelernte Bankfachwirtin Kerstin Brand startete ihre Laufbahn in der Sparkasse Tauberfranken. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau arbeitete sie als Vertriebsmitarbeiterin und dann als Kundenberaterin in Wertheim. Im Jahr 2010 übernahm Kerstin Brand bereits für drei Jahre die Filialleitung in Freudenberg und ist vielen Kunden schon bekannt. spk