Ebenheid.Im Betriebsgebäude der Firma hilbra in der Finkenstraße 8 in Freudenberg-Ebenheid findet ein Werkstattgespräch mit dem Titel „Weshalb Fairtrade-Produkte so billig sind!“ statt. Am 26. April, um 18.30 Uhr zeigt der Wirtschafts-Ingenieur Klaus Hildenbrand in einem kurzen Impulsreferat, dass Fairtrade-Produkte bei einer gesamtheitlichen Betrachtung in der Regel billiger sind als konventionelle.

Mit der Verleihung des Titels Fairtrade-Stadt will man sich in Freudenberg nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Vielmehr arbeitet man hier inzwischen daran, besondere Akzente zu setzen. Um die Überzeugungen der Fairtrade-Initiative einem möglichst breiten Bevölkerungskreis nahe zu bringen, ist es von sehr großer Bedeutung, dass sich Vereine, Schulen und Gastronomie an dem Projekt beteiligen sowie Lebensmittel und Blumen mit dem Fairtrade-Logo gekauft werden können.

Weite Bereiche des wirtschaftlichen Lebens sind aber bisher noch nicht in dem Fairtrade-Gedanken berücksichtigt. Diesen Missstand beabsichtigt man nun in Freudenberg zu beseitigen.