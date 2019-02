„Willkommen im 21. Jahrhundert“

Beim Informationsabend zum Ausbau des DSL-Netzes in Freudenberg war die Freude der Bürger spürbar. Es wurde aber auch Kritik an der Telekom formuliert.

Freudenberg. „Ab März 2019 wird das schnelle Internet in Freudenberg verfügbar sein“, verkündete Alexander Ostertag vom Infrastrukturvertrieb Region Süd der Telekom am Dienstagabend in der Aula der Lindtalschule. An 97 Prozent der

...