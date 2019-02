Freudenberg.Mit der Aufkleber-Aktion „Wir kleben fürs Handwerk!“ konnten Handwerksbetriebe im Herbst 2018 zeigen, dass sie Teil der „Wirtschaftsmacht von nebenan“ sind. Fast 70 Handwerker aus der Region haben sich daran beteiligt. Unter ihnen verloste die Kammer als Sonderpreis nun ein professionelles Foto-Shooting. Gewinner ist der Malerbetrieb von Jens Rauch in Freudenberg.

Der 38-Jährige hat den Betrieb vor fünf Jahren von seinem Vater übernommen und beschäftigt aktuell drei Mitarbeiter. „Ich finde die Aktionen der Imagekampagne gut und unterstütze sie gerne“, betont der Malermeister.

Auch die Nummernschilder im Kampagnendesign hat er auf seinen Firmenfahrzeugen im Einsatz. Der Sonderpreis kommt ihm sehr gelegen: „Unsere neue Webseite ist gerade am Entstehen“, so Rauch. Passende Bilder kann er sich nun mit Hilfe des Foto-Shootings ganz professionell erstellen lassen.

Hauptpreis nach Mittelfranken

Insgesamt hatten sich etwa 1900 Betriebe aus ganz Deutschland an der Aufkleber-Aktion beteiligt. Auch der Gewinner des Hauptpreises steht inzwischen fest. Das Team Steinmetz Slabinak & Lehrieder GbR aus Dietenhofen im Landkreis Ansbach darf sich über einen neuen Transporter freuen. Das Fahrzeug wird am 13. März im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse in München an die glücklichen Gewinner übergeben. Weitere Informationen gibt es unter www.handwerksaktion.de im Internet. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019