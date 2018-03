Anzeige

Freudenberg.Einen interkulturellen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen erlebten kürzlich rund 70 Freudenberger Bürger im Bernhardsaal der Pfarrkirche St. Laurentius. Eingeladen hatten die Aktion Gemeinsinn in Zusammenarbeit mit Sozialem Helferkreis, dem Helferkreis Asyl und dem Kids-Treff. Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, sollte den in der Kernstadt und in Boxtal lebenden rund 40 Asylbewerbern mit dieser Einladung ein Zeichen der Wertschätzung erwiesen werden.

In seiner Begrüßung wies der Sprecher von Aktion Gemeinsinn, Ralf Kern, darauf hin, wie wichtig es sei, dass alle Bürger für die Werte der freiheitlichen und rechtsstaatlichen Demokratie eintreten müssen. Dabei sei es gleichgültig, welcher Religionsgemeinschaft, Nationalität oder welchem Geschlecht sie angehören.

Einige der Kinder wechselten mit ihren Betreuern zum Spielen in die Räume des Kids-Treff hinüber, während Otto Keck den Erwachsenen einige Dias präsentierte. Sie zeigten Situationen aus Freudenberg in früheren Tagen, wo noch Hochwasser die Mainanlagen und die Hauptstraße überschwemmte, oder die kulturellen Gepflogenheiten bei christlichen Festen durchaus vergleichbar waren mit denen in den Herkunftsländern der Asylbewerber noch heutzutage.