Zu 60 Prozent an der Anschaffung eines Stage-Pianos beteiligt

Freudenberg.Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Städtischen Musikschule Freudenberg fand am 17. Januar im Restaurant „Badesee“ statt, wie die Verantwortlichen mitteilen. Traditionell wurde die Versammlung durch ein Musikstück eröffnet. Svenja Zipprich, Schülerin Michael Korns im Fach Pop-Gesang, trug im Duett mit ihrem Lehrer „Fang das Licht“ von Karel Gott und Darinka vor.

Die Vorsitzende des Vereins, Margrit Golsch, dankte ihr mit einem kleinen Präsent und führte aus, dass der Förderverein bei allen Schülervorspielen an die Mitwirkenden Präsente oder Süßigkeiten verteile, genauso auch 2018 bei den Frühjahrs- und Adventskonzerten, die in der Alten Kirche stattfanden, beim Schuljahresabschluss-Konzert in der Turnhalle oder beim Tag der Offenen Tür in der Musikschule. In ihrer Ansprache dankte Golsch den Helfern, die auch die Ferienspiele, nämlich einen ganztägigen Ausflug zum Eisenhammer bei Hasloch mit Mittagessen in der Kartause Grünau am 28. Juli hatten gelingen lassen, und lud zum Frühjahrskonzert am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in die Alte Kirche in Freudenberg ein.

Schriftführerin Dorothee Kern listete besonders alle Veranstaltungen auf, die der Förderverein selbst organisiert hatte oder auf denen der Verein durch finanzielle oder aktive Unterstützung der Vorstandsmitglieder tätig geworden war.

Kassier Irina Friesen berichtete, dass der gute Kassenbestand es dem Verein 2018 ermöglicht hatte, 60 Prozent der Kosten eines der besten zur Zeit erhältlichen Stage-Pianos mit vielen dem Original nachempfundenen Klavierklangfarben im Wert von 2299 Euro zu übernehmen, ebenso 50 Prozent der Kosten eines leicht transportablen Verstärker-Säulen-Systems im Wert von 549 Euro. Die wetterfesten Farben, mit denen Schülerinnen des Gymnasiums Miltenberg die Jalousien des Raums eins der Musikschule bemalt haben, bezahlte der Förderverein mit knapp 91 Euro komplett. Obwohl der Ausflug mit den Ferienkindern anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Vereins höher zu Buche geschlagen hatte als in anderen Jahren, konnte Friesen noch ein gutes Polster in der Kasse vermelden.

Aktuelle Entwicklung und Ausblick

Schulleiter Michael Korn informierte über die aktuelle Schülerzahl – 253 Unterrichtsbelegungen, davon 214 Einzelschüler, teilweise mit Doppelbelegungen, dazu Kurs-Schüler und Kindergartengruppen – sowie die Entwicklung des neuen Musikschulorchesters ab September 2018 unter der Leitung des Blechblasinstrumentelehrers Johann Wolpold nach dem Weggang fast aller alten Schüler in Studium und Beruf.

Die Absolventen einiger Ukulelen-Kurse haben das Ensemble „Main-Saiten“ gegründet, das bereits im Rahmen der „Freudenberger Kulturwochen“ unter Korns Leitung im Pavillon am Mainufer aufgetreten ist.

Im Juni hatten Förderverein und Musikschulleiter einen kleinen Empfang mit Musik veranstaltet, um die langjährige Sekretärin Gabi Müssig in den Ruhestand zu verabschieden. Mit der neuen Musikschulsekretärin Natalie Hirsch zeigte sich Korn sehr zufrieden.

Ab Februar werde es einen neuen Gitarrenkurs für Erwachsene sowie einen neuen Kurs „Musikgarten I“ für Kleinkinder ab 15 Monaten mit Elternteil geben. Korn wolle, zusammen mit Musiklehrer Lukas Fink, auch in der Lindtalschule für eine Bläserklasse werben.

Das 40-jährige Jubiläum der Musikschule liege Korn sehr am Herzen. Es solle mit der ganzen Bevölkerung am Sonntag, 19. Mai, ab 11 Uhr im Rahmen des Tages der Offenen Tür gefeiert werden, mit Frühschoppen, Blasmusik, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Kinderspielen, Schülerdarbietungen und der Instrumentenausstellung zweier Musikhäuser.

Nachdem Bürgermeister Roger Henning bei der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands beantragt hatte, wurde sie einstimmig gewährt. Henning leitete auch die Neuwahlen.

Jeweils einstimmig gewählt wurden: für den Vorsitz Margrit Golsch; als Stellvertreterin Christine Bieber; für die Schriftführung Dorothee Kern; für die Kasse Irina Friesen; als Beisitzer Johannes Dembinski, Carmen Haas, Christel Hildenbrand, Egon Maier und Angelia Rehberg. Kassenprüfer bleiben Peter Bach und Dieter Müssig. Schulleiter Michael Korn und Elternbeiratsvorsitzender Matthias Gallas sind kraft ihres Amtes im Vereinsvorstand.

In seinem Grußwort dankte der Bürgermeister der Musikschule für alle Beiträge im Rahmen der städtischen „Kulturwochen“, etwa die Durchführung eines Saxophon-workshops unter Leitung des Musiklehrers Claus Voit mit anschließendem Auftritt beim Schuljahresabschluss-Konzert in der Turnhalle und die Musik zum Auftakt der Historientage auf der Burg durch das „Historische Ensemble Froudenberc“ unter Leitung des Musiklehrers Johannes Dembinski, sowie dem Förderverein für seinen Beitrag im Rahmen der Ferienspiele, der im Jahr 2018 herausragend gewesen sei.

Henning wünschte dem Verein und somit dem ganzen Gemeinwesen weitere zupackend tätige Ehrenamtliche.

