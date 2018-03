Zur ersten Fairtrade-Stadt im Main-Tauber-Kreis ernannt

Anzeige

Die Globalisierung schreite voran und Deutschland sei eine der Hauptprofiteure, so der Bürgermeister. Sie sei an sich nichts Schlechtes und biete völlig neue Möglichkeiten. Sie bringe aber auch Nachteile mit sich. Henning zitierte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, dass von einer Jeans für 100 Euro gerade einmal fünf Euro beim Produzenten in Vietnam oder Bangladesch ankämen. „Es gibt auch fair gehandelte Jeans.“ Wenn man nur ein bis zwei Euro mehr zahle, die auch beim Produzenten ankommen, könne dies gegen Hungerlöhne helfen.

Im Freudenberger Rathaus gibt es laut Henning bei Besprechungen fair gehandelte Produkte. Man hat eine Steuerungsgruppe eingerichtet sowie Gastronomie und Geschäfte zum Mitmachen animiert.

Dank sprach der Redner Ralf Kern und seine Kollegen der lokalen „Global-Marshallplan- Gruppe“ aus, die sich stark für den Prozess engagiert hatten. Es sei viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen und nicht einfach gewesen, alle Auflagen für die Auszeichnung zu erfüllen. „Für das nun Erreichte können wir uns mal auf die Schulter Klopfen.“

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig freute sich, dass Freudenberg nach Buchen die zweite Fairtrade Stadt in seinem Wahlkreis und sogar die erste im Main-Tauber-Kreis ist. Er sprach allen Engagierten dafür Lob, Dank und Glückwünsche aus: „Wenn jeder von uns seinen Anteil dazu leistet, können wir die Welt ein klein wenig besser machen.“ Eine faire Produktion sorge auch für qualitativ hochwertige Produkte. Der Durchschnittsdeutsche gebe im Schnitt nur zehn Prozent seines Einkommens für Lebensmittel aus. „Wichtig ist, dass wir nicht nur billig einkaufen, sondern fair und qualitativ.“ Dies würde auch der Landwirtschaft in Deutschland helfen. Freudenberg sei in Sachen fairer Handel ein Vorbild für andere Städte. Gerig wünschte sich, dass sich das Fairtrade-Bewusstsein weit über die Stadt hinaus verbreiten wird. „Ich bin stolz auf euch“, schloss er.

Manfred Holz, Ehrenbotschafter des Vereins TansFair, stellte fest, in Freudenberg könne man nun mit „My fair Ladys und Gentleman“ begrüßen, eine Anspielung auf den Einsatz für den fairen Handel. Schon seit einigen Jahren setzte man sich in der Stadt für dessen Idee ein und habe dabei viel Energie und Kreativität gezeigt. „Ich bin richtig beeindruckt, was hier geleistet wird.“ Freudenberg habe die fünf hohen Anforderungen für die Zertifizierung mit Bravour erfüllt. Es brauche Zeit, bis das Gütesiegel Fairtrade bei den Menschen mehr sei als eine Beruhigung des Gewissens. Zentraler Punkt sei das Handeln. „Wenn auf der Welt soviel geteilt würde, wie auf Facebook, gebe es keine Armut mehr.“

95 Prozent der Deutschen würden dem Siegel vertrauen. Dennoch liege der Marktanteil etwa von fair gehandelten Kaffeebohnen nur bei vier Prozent. 2017 betrug der Gesamtumsatz von fair gehandelten Produkten bei 1,2 Milliarden Euro, 2018 erwarte man 1,5 Milliarden. Freudenberg werde seinen Teil dazu beitragen. Bei den Ausgaben pro Bundesbürger für fair gehandelte Produkte gebe es im Vergleich zu anderen Ländern in Europa viel Luft nach oben. Aktuell böten 345 Partner über 7000 faire Produkte an. Der Bioanteil liege bei über 70 Prozent.

„Kaufen Sie möglichst nur noch Bio, fair, saisonal und regional, sodass auch die satt werden, die uns versorgen“, forderte der Redner die Zuhörer auf. Faire Produkte zu kaufen heiße, aktiv eine wichtige Fluchtursache zu bekämpfen. Freudenberg gehöre nun zu 529 Fairtrade Städten deutschlandweit und sei die 106. Stadt in Baden-Württemberg, die die Auszeichnung erhält.

Henning verteilte nach der Übergabe der Urkunde fair gehandelte Schokolade im Freudenberg-Design an die Kinder auf dem Markt. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018