Zustimmung zu Streuplänen

Rauenberg.Im Anschluss an das „mobile Rathaus“ am Dienstag beschäftigte sich der Ortschaftsrat noch mit einigen Punkten. Ortsvorsteher Siegbert Weis informierte über zahlreiche Themen.

Die letzte Öffnung des Grünschnittcontainers an der Kläranlage wird amSonntag, 11. November, sein. Auf Anregung eines Bürgers versprach Weis, zu prüfen, ob man den Container zur Winterzeit zumindest vierzehntägig oder einmal monatlich öffnen könne.

Sollte eine Mülltonne nicht abgeholt werden, bat er die betroffenen Bürger darum. sich direkt mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis (AWMT) in Verbindung zu setzen.

Der Stromausfall

Die Ursache des Stromausfalls im Ort sei bei einer überregionalen Leitung zu finden gewesen. Die Stadtwerke hätten keine Schuld gehabt. In nächster Zeit werden wieder Ablesekarten der Stromanbieter versendet. Kunden anderer Stromversorger erhalten zusätzlich eine Karte der Stadtwerke Freudenberg als Netzbetreiber, der die Daten ebenso benötigt.

Weis bat darum beide auszufüllen. „Sie müssen natürlich nicht doppelt zahlen“, ging er auf die Sorge einiger Bürger ein.

Das Mulchen und Mähen der städtische Grundstücke im Neubaugebiet sei wegen der Trockenheit und der damit verbunden Staubentwicklung bisher noch nicht möglich gewesen.

Das fehlende Verkehrsschild an der Brandweiherstraße wird ersetzt. Wohin es verschwunden ist, sei unklar. Die Vereine bat er, für Veranstaltungsplakate die Plakattafel im Ort zu nutzen und nicht an den Bushaltestellen zu plakatieren. Dort kämen sonst Plakate anderer auch ortsfremder Veranstalter dazu.

Weis lud zur Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Freudenberg am Samstag um 18 Uhr in die Raubachhalle ein. Unter den Geehrten seien auch viele Rauenberger.

Durch den Einsatz chemischer Mittel hat man nun auch die Geruchsbelästigung aus dem Abfluss in der Eidelsgasse in den Griff bekommen. Weis dankte den Anwohnern für die Geduld, denn Ursachenforschung und Behebung hätten einiges an Zeit in Anspruch genommen.

Zufrieden zeigte sich das Gremium mit den neuen Räum- und Streuplänen. Mit der Neuaufnahme des gesamten Wegs zum Dürrhof sowie der Straße Obere Müssing und dem Zugang zum Friedhof wurden die beantragten Strecken aufgenommen. Im Bereich der Maueräckerstraße wird bei starkem Glatteis auf „Zuruf“ des Ortsvorstehers gestreut.

Schlechte Beleuchtung

Seitens der Räte wurde auf die schlechte Beleuchtung an der unteren Bushaltestelle hingewiesen. Weis will diesen Sachverhalt prüfen. Angesprochen wurde auch das viele Laub auf Wegen und Gräbern im Friedhof. Der Ortsvorsteher sagte, dieses wird dort entfernt.

Auf eine weitere Anfrage erklärte Weis, dass die Kaiserlinde auf dem Schulhof im Winter zurückgeschnitten wird.

Von einem Bürger wurde vorgeschlagen, Gehwege die wegen Baumaßnahmen geöffnet werden nicht mehr zu teeren, sondern mit Pflaster zu versehen.

Weiter wurde aus Reihen der Bürger darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl im Dorf sinken werde und man sich Gedanken über eine zukünftige Neugestaltung des Friedhofs machen solle. Bürgermeister Roger Henning erwähnte in diesem Zusammenhang die Prüfung der Friedhöfe durch Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Thomas Struchholz und die Priorisierung der Friedhöfe Boxtal und Freudenberg. Erkenntnisse, die die Friedhofssatzung betreffen würden, kämen aber allen Friedhöfen zu Gute, wie beispielsweise die Verkürzung der Mindestruhefristen, so Henning.

