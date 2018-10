100 Teams aus drei Verbänden

Das mit 5000 Euro dotierte Bürgermeister-Weid-Hallenfußball-Turnier in Königshofen wirft seine Schatten voraus. Ab sofort werden Anmeldungen für alle Turniere angenommen.

Schon die 48. Auflage

Zur 48. Auflage dieser überregionalen Traditionsveranstaltung erwartet man rund 100 Mannschaften aus den Landesverbänden Württemberg, Bayern und Baden über die Weihnachtsfeiertage in der Tauber-Franken-Halle Königshofen, wobei an drei Tagen drei verschiedene Turniere über die Bühne gehen.

Das fußballerische Glanzlicht hat in den über vier Jahrzehnten seines Bestehens hohes Ansehen erworben, findet weiträumig Zuspruch und gilt als einzigartig im nordbadischen Raum. Abgesehen von den prächtigen Zuschauerkulissen, in den letzten Jahren pilgerten regelmäßig mehr als zweitausend Fußballfans in die Messestadt, und den hohen Geldprämien, wird in Königshofen mit einer Vollbande gespielt, das heißt, auch an den Grundlinien neben den Toren gibt es eine Begrenzung des Spielfelds durch Banden.

Zwischenzeitlich wurden die einzelnen Termine festgelegt und auch die Einladungen gingen den Vereinen in den letzten Tagen per E-Mail und auf dem Postweg zu. „Allerdings können sich natürlich auch Mannschaften anmelden, die kein Schreiben erhalten haben“, betont Turnierchef Bernhard Geisler. Unter www.sv-koenigshofen.com in der Rubrik Bürgermeister-Weid-Turnier sind weitere Infos, sowie das Anmeldeformular erhältlich.

Am Sonntag, 23. Dezember, fällt der Startschuss mit der Veranstaltung der Vereine aus den Kreisligen und Kreisklassen um den OBI-Cup, der an einem Turniertag ohne Vorrundenturnier ausgespielt wird. Auf den Gewinner warten diesmal eine Prämie von 450 Euro, sowie die automatische Qualifikation für das Masters eine Woche später. Dies gilt im übrigen auch für die anderen Halbfinalisten.

Weiter geht es dann am Samstag, 29. Dezember, mit dem Turnier für Freizeitmannschaften. Bei dieser Veranstaltung dürfen nur aktive Spieler eingesetzt werden, deren Vereine in der Landesliga oder niederklassig spielt. Höhepunkt der gesamten Turnierserie ist zweifelsohne der Obi-Masters-Cup am Sonntag, 30. Dezember 2018.

Bis 16. November anmelden

Im vergangenen Jahr platzte die mit knapp 700 Fußballanhängern restlos ausverkaufter Tauber-Franken-Halle aus allen Nähten. Teilnahmeberechtigt an diesem absoluten Event sind alle Clubs aus der Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga und Oberliga. Zudem sind beim „Masters“ auch die Vereine zugelassen, die bislang mindestens ein Weid-Turnier, egal welche Spielklasse, gewonnen haben. Außerdem sind die Halbfinalisten des OBI-Cups von der Woche ebenso gesetzt.

Satte 1200 Euro wird allein der Champion einstreichen und auch die Nächstplatzierten dürfen sich nochmals 1000 Euro aufteilen. Für die beim Obi-Masters eingerichteten VIP-Loungen gibt es unter Telefon 0171/5223408 Einzeltickets im Vorverkauf. Anmeldungen für sämtliche Veranstaltungen werden ab unter Telefon 0171/5223408 entgegen genommen. Anmeldeschluss ist der Freitag, 16. November. ai

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018