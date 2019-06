13 Spieler bleiben

Nach den Neuzugängen Kamil Kalicki (Zryw Klebanowice) und Marius Mohr (VfR Gerlachsheim; wir berichteten), haben bereits folgende Verbandsliga-Spieler dem FV Lauda und dem Spielertrainer-Team Marcel Baumann, Dominik Gerberich und Serdar Can für die Landesliga-Saison 2019/20 ihre Zusage gegeben: Sven Bornhorst, Kevin Schmidt, Marc Andre Heeg, Jonas Neckermann, Ludwig Greß, Daniel Fell, Kristofer Schädle, Florian Hehn, Goran Jurjevic, Ousman Jallow, Max Heizmann, Marvin Müller und Janik Ondrasch.

FV-Präsident Gerhard Schmetzer sah in „der Seuche mit langwierigen Verletzungen von Stammspielern“ den entscheidenden Grund für das schwache Abschneiden des FV in der Verbandsliga: „Diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren.“ Er freue sich umso mehr, dass der FV wieder mit erfahrenen und jungen Spielern in der Landesliga-Runde 2019/20 um die Plätze eins bis drei mitspielen könne.

„Die Spiele werden unter anderen Vorzeichen stattfinden, denn wir werden die offensivere Mannschaft sein, während die Gegner eher defensiv agieren werden.“ ferö

