1899-Frauen wollen sich selbst belohnen

Zwei gute Spiele lieferte das Frauenfußball-Bundesligateam der TSG 1899 Hoffenheim zuletzt ab. Am heutigen Samstag (16.30 Uhr) gilt es für die TSG, beim 1. FFC Frankfurt an diese Leistungen anzuknüpfen und sich dafür auch mit Punkten zu belohnen. Die Partie gegen den Tabellenfünften wird live auf „Telekom Sport“ übertragen.

„Die Begegnung gehört zu den 50:50-Spielen, die sowohl Frankfurt als auch wir gewinnen können“, schätzt TSG-Trainer Jürgen Ehrmann die Lage ein. „Mit einem Sieg in Frankfurt könnten wir wieder näher an den fünften Platz heranrücken, bei einer Niederlage zieht der FFC ein ganzes Stück weg.“

Das Hinspiel verlor Hoffenheim mit 0:1. Gut in Erinnerung hat die TSG hingegen den Auftritt im Stadion am Brentanobad in der vorigen Saison, da gewann die TSG 3:1. tsg