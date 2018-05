1899 mit klarer Heimniederlage

Anzeige

TSG 1899 Hoffenheim – Turbine Potsdam 0:4. Mit einer 0:4-Niederlage gegen den 1. FFC Turbine Potsdam verabschiedete sich die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG am Sonntagnachmittag von den heimischen Fans. Beim letzten Auftritt der Saison im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion überzeugte die Mannschaft zwar in der Anfangsphase, musste sich nach der Führung für die Gäste (37.) aber am Ende deutlich geschlagen geben.

Klare Sache nach der Pause

Nach der Pause erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Die TSG kam nur noch selten zu Entlastungsangriffen, Potsdam erspielte sich immer wieder gute Möglichkeiten. Nach einer guten Stunde erhöhten die Gäste zum verdienten 2:0. Das Ergebnis baute der Tabellenvierte anschließend noch zum 4:0-Endstand aus – eine deutliche Niederlage für die TSG. pk