30 Minuten gut: Zu wenig

FC Neureut – FV Lauda 3:1

Mit einer ganz bitteren Auswärtsniederlage im Gepäck und um die Erkenntnis reicher, dass engagierte 30 Minuten nicht ausreichen, um auf des Gegners Platz zu bestehen, traten die Verbandsliga-C-Junioren des FV Lauda die Heimreise aus Neureut an. Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Stammspielern gehandicapt und mit gleich mehreren Akteuren auf dem Feld, die an diesem Tag nicht ihre Normalform abriefen, hatte der FV von Beginn an einen schweren Stand gegen eine engagiert auftretende Heimelf aus Neureut. Viele Fehlpässe und unkonzentrierte Aktionen der Taubertäler prägten die erste Hälfte einer hitzigen Begegnung. Nur folgerichtig gingen die Platzherren durch einen Doppelschlag verdientermaßen in Führung (28./32).

Nach der Pause kamen die Gäste deutlich engagierter aus der Kabine. Die nächste halbe Stunde gehörte dem FV, der Neureut teilweise in der eigenen Hälfte einschnürte. Nach dem verdienten Anschlusstreffer durch Nico Dauth (46.) scheiterten die wütenden Angriffsbemühungen der Gäste allerdings ein ums andere Mal am Schussglück. In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung.