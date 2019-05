35 Talente gesichtet

Der Badische Fußballverband sichtete beim SV Schlierstadt talentierte Junioren des Jahrgangs 2009 zur Aufnahme am DFB-Stützpunkt Altheim. 35 Kinder zeigten gute zwei Stunden lang ihr Können am Ball. Jedes Kind erhielt im Anschluss eine Urkunde und kleines Präsent. Für den Sponsor Volksbank Franken war Albrecht Gramlich vor Ort. Die VR-Talentiade-Sichtungen fanden gleichzeitig an den zehn weiteren DFB-Stützpunkten statt. Von den insgesamt 400 Teilnehmern werden rund 150 Talente nun zu weiteren Trainingseinheiten eingeladen. Nach den Sommerferien startet dann für die aussichtsreichsten Spieler das wöchentliche Zusatztraining an den DFB-Stützpunkten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019