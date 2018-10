5:0-Derbysieg für Oberbalbach/U. II

Kreisklasse C, Staffel 1

Windisch./S. III – Pülfringen II 3:1

Tor: 1:0 (29.) Jochen Hofmann, 2:0 (42.) Eigentor, 2:1 (45.) Norbert-Ludovic Banto, 3:1 (90.) Marcel Weiland.

Von den Gastgebern ist uns kein Spielbericht zu dieser Partie übermittelt worden.

Oberbal./U. II – Gerl. II/O./L. II 0:5

Tore: 1:0 (11.) Can Karadag, 2:0 (50.) Eigentor, 3:0 (64.) und 4:0 (70.) Florian Neser, 5:0 (82.) Adrian Knab.

Die Gäste gestalteten die erste Viertelstunde recht offen, doch dann kamen die Einheimischen besser ins Spiel und hätten bis zur Pause höher führen müssen. In der zweiten Hälfte nutzte die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II ihre Chancen besser und kam verdient zum hohen Sieg.

Großrinderf. II – SV Anadolu II 3:3

Tor: 1:0 (15.) Lorenzo Menikheim, 1:1 (30.) und 2:3 (69., Elfmeter) Emir Güney, 1:2 (60.) Achmet Özer, 2:2 (65.) Lukas Hammerich, 3:3 (72.) Eigentor.

Die Zuschauer in Großrinderfeld sahen ein sehr ausgeglichenes Spiel, weshalb das Unentschieden in Ordnung geht.

Brehmbachtal III – Distelh. II 2:0

Tor: 1:0 (15.) und 2:0 (87.) Marvin Beck.

Die Heimelf fand gut in die Partie und ging mit einem überlegten Heber in Führung. Die Chance zum Ausgleich für die Gäste endete an der Querlatte (25.). In der zweiten Hälfte bestimmte zunächst Distelhausen das Spiel, mit zunehmender Spieldauer übernahm die Heimelf wieder das Kommando und schoss das verdiente 2:0.

Gerchs. II/U. – Beckstein/Kö. II 0:3

Tor: 0:1 (15.) Jonas Oehm, 0:2 (65.) und 0:3 (80.) Lukas Sack. – Gelb-rote Karte für Daniel Oppel wegen Meckerns (Gerchsh,/ 75.).

Die Gäste waren das bessere Team. Nach dem 0:2 war die Heimelf am Drücker, brachte aber nichts Verwertbares zustande. Danach hattem die „Winzer“ durch Konter die besseren Chancen und kamen zum 3:0.

Kreisklasse C, Staffel 2

Kreuzwertheim II – Nassig III 0:4

Tor: 0:1 (3.) Olgu Deniz Ugurlu, 0:2 (12.) Florian Häussler, 0:3 (22.) Ruben Oberdorf, 0:4 (68.) Frederik Lochschmidt.

Nassig trat überlegen auf, erarbeitete sich aber nur wenige Chancen. Die Tore fielen nach individuellen Fehlern. Auf Grund des hohen Ballbesitzes geht der Sieg in Ordnung. Der TSV hatte lediglich zwei gute Torchancen.

Kickers DHK III – Külsheim II 0:10

Tor: 0:1 (5.), 0:4 (44.) und 0:5 (47.) jeweils Kai Knebel, 0:2 (8.) Jan Eisenhauer, 0:3 (38.) und 0:7 (56.) jeweils Sven Bohn, 0:6 (50.) Manuel Meixner, 0:8 (62.) Tim Floder, 0:9 (79.) Julian Steinhäuser, 0:10 (89.) Florian Grimmer. – Gelb-rote Karte für Reinhard Götz (38., Kickers).

Die hoch überlegenen Gäste aus Külsheim spielten einen sicheren Sieg gegen stark dezimierte Kickers ein.

Welzbachtal II – Reicholz./D. II 3:3

Tor: 0:1 (12.) Christian Hippe, 1:1 (12.) Jonas Dürr, 1:2 (17.) Leopold Bick, 2:2 (46.) Amandou Alou, 3:2 (60.) Robert Tomic, 3:3 (69.) Christian Andersen.

In der ersten Spielhälfte war der VfB die spielbestimmende Mannschaft. Nach dem 2:2 hatte die Heimelf einen Freistoß, der nur den Pfosten traf. In den letzten Minuten kämpfte Welzbachtal, brachte den Ball aber nicht im Tor unter.

