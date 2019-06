50 Teams bei verschiedenen Turnieren sportlich aktiv

Der FC Hundheim/Steinbach veranstaltet vom 28. Juni bis 1. Juli wieder seine traditionellen Jugend-Fußball-Tage. Neben dem Karl-Steinbach-Gedächtnisturnier der D-Junioren auch wieder beim C-Junioren-Turnier um den großen Wanderpokal der Baumschule Münkel gespielt. Eine E- und F-Junioren-Spielrunde runden das fußballerische Programm ab.

Das Fußball-Spektakel beginnt am Freitagabend mit einem Elfmeter-Turnier für Vereine, Clubs oder Gruppierungen. Anmeldungen sind noch bis 26. Juni bei Hubert Dick möglich. Nähere Infos gibt es im Internet auf „www.FCH52.de“. Auch die Bambini werden wieder am Sonntag vor vielen Zuschauern kicken. Der Sonntag steht ohnehin im Zeichen der Familie. Der FC organisiert im Auftrag des Fußballkreises Tauberbischofsheim einen Teil des F-Jugendtages, der an diesem Wochenende im Fußballkreis stattfindet. Insgesamt 50 Teams spielen an den drei Tagen auf dem FCH-Sportgelände. Das Programm der Jugendtage im Einzelnen:

Freitag, 28. Juni: 18.30 bis 21.15 Uhr Elfmeter-Turnier für Vereine, Hobbykicker, Firmen, Stammtische, AH-Teams und sonstige Gruppierungen, anschließend gemütliches Beisammensein. Samstag, 29. Juni: 11.30 bis 14.45 Uhr E-Junioren-Spielrunde, 15 bis 17.45 Uhr C-Junioren-Kleinfeldturnier, 18 Uhr Einlagespiel der ersten Mannschaften FC Hundheim/Steinbach (Landesliga Odenwald) gegen SV Richelbach (Kreisliga Aschaffenburg), ab 20 Uhr gemütliches Beisammensein. Sonntag, 30. Juni: 9 Uhr Familien-Gottesdienst auf dem Sportgelände, 10 Uhr Frühschoppen, Ehrungen, ab 11.30 Uhr Mittagessen, 11 bis 13.45 Uhr F-Junioren-Spielrunde, 11.30 bis 13.30 Uhr Bambini-Spielfest, 14.15 Uhr Einlage der FC-Showtanz-Gruppe, 15 bis 17.45 Uhr D-Junioren-Kleinfeldturnier. Montag, 1. Juli: ab 13.30 Uhr Festbetrieb, Kinder- und Senioren-Nachmittag, 14 Uhr Kindernachmittag mit den Kindergärten Hundheim und Steinbach, Kooperation im Rahmen des Schulfußball-Aktionstages mit der Pater-Alois-Grimm-Schule, Einlage der FC-Showtanz-Gruppe, ab 16.30 Uhr Kesselfleischessen. fch

