6:7 – Eine denkwürdige Partie in Rauenberg

SpG Boxtal II/M. – SV Schönfeld 6:7

Tore: 0:1 (7.) Sebastian Kraft, 1:1 (9.) Stefan Eckert, 2:1 (16.) Niklas Throm, 2:2 (21.) Marius Heck, 2:3 (25.) Sebastian Kraft, 3:3 (35.) Kevin Bahr, 3:4 (37.) Sebastian Kraft, 4:4 (38.) Phil Berger, 5:4 (45.) Phil Berger, 5:5 (59.) Jens Siedler, 5:6 (64.) Marko Gaspic, 6:6 (68.) Marius Weigand, 6:7 (87.) Sebastian Kraft.

Ein Torfestival erster Güte bot sich den Zuschauern in Rauenberg Oft wechselte die Führung im Spiel, doch kein Team hat sich „tortechnsich“ gesehen absetzen können. Bis zum Schluss wogte es hin und her – und am Ende hatten die Gäste eben das eine Törchen mehr auf dem Konto und gingen deshalb als Sieger vom Feld. Für die Zuschauer war es Unterhaltung pur, für die Trainer und Betreuer war es dagegen teilweise ein Alptraum, was sich beide Defensiv-Abteilungen leisteten.

Hundheim/St. II – Wittigh./Z. II 2:1

Tore: 1:0 (49.) Marc Pallmert, 2:0 (82.) Dirk Hilgner, 2:1 (89.) Daniel Seethaler. – Rote Karte (83.) für einen Gästeakteur.

Optimistisch gingen die Gastgeber nach zwei Siegen in Folge in das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, auch wenn man dieses Mal ersatzgeschwächt antreten musste. Doch auch die Gäste waren hochmotiviert und gestalteten so das Spiel in der ersten Hälfte mehr als ausgeglichen. Bei den wenigen Chancen waren die Keeper auf beiden Seiten zur Stelle. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erlief sich A-Junioren-Spieler Marc Pallmert einen zu kurz gespielten Ball und schob das Spielgerät lässig aus 20 Metern ins Tor. Nach dem Führungstreffer war die Heimelf spielbestimmend und Dirk Hilgner verwertete einen erneuten Fehlpass der Gäste zum verdienten 2:0. Die kampfstarken Gäste gaben jedoch trotz Unterzahl nicht auf und erzielten mit einem überlegten Heber kurz vor dem Abpfiff den verdienten Anschlusstreffer.

Anadolu Lauda – SV Uiffingen 3:4

Tore: 0:1 (43.) Lukas Ernst, 0:2 (65.) Alexander Bossert, 0:3 (70.) Lukas Ernst, 1:3 (81.), 2:3 (83.) und 3:3 (85.) alle Abdalaal Altarshah, 3:4 (88.) Elias Wild. – Gelb-Rote Karten (60. und 80.) für den SV Anadolu Lauda.

Im Topspiel des 12. Spieltages tasteten sich beide Teams zunächst ab. Das erste Tor fiel dadurch erst spät in der ersten Hälfte und stellte zugleich den Pausenstand von 0:1 dar. Im zweiten Durchgang wurde die Partie regelrecht hitzig, was zu einem Platzverweis für die Gastgeber führte. Diese gaben im Folgenden das Spiel an die Gäste ab und fingen sich in innerhalb von zehn Minuten zwei Gegentreffer ein. Nach dem zweiten Platzverweis für den SV Anadolu Lauda und dem Spielstand von 0:3 schien die Partie schon sicher verloren. Abdalaal Altarshah war es dann, der vermeintlich die heißen Eisen für sein Team aus dem Feuer holte und seine Mannschaft mit einem Dreierpack innerhalb von nur wenigen Minuten wieder zurück ins Spiel brachte. In einer heißen Schlussphase war die Partie dann lange offen, doch ein glückliches Tor nach einem Freistoß brachte dem SV Uiffingen kurz vor Abpfiff schließlich noch den Sieg.

Impfingen – Brehmbachtal II 4:0

Tore: 1:0 (44.) Mouath Salama, 2:0 (57.) und 3:0 (73.) Max Weiske, 4:0 (82.) Manuel Lipski.

Die stark ersatzgeschwächte Heimelf sah sich in einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte mit einem kämpferischen Team konfrontiert und ging glücklich beim Stand von 1:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie „lörperbetonter“. Es kam zu vielen kleineren Nickligkeiten, mehr als zwei Gelbe Karten mussten über die Partie hinweg aber nicht gezeigt werden. Max Weiske machte durch seinen Doppelpack schließlich den Sieg für die Gastgeber klar. In der 57. Minute schloss er wuchtig aus 20 Metern ab und ließ dem Keeper dabei keine Chance. Sein zweiter Treffer resultierte aus einem Abwehrfehler der Gäste. Manuel Lipski vervollständigte in der 82. Minute mit einem satten Schuss in den Winkel das Torportfolio der TSG. Am Ende war es ein Arbeitssieg der Impfinger, die sich nun über den verdienten zweiten Tabellenplatz freuen darf.

Bobstadt/Ass. III – Werth. II/G. 4:0

Tore: 1:0 (41.) Felix Rupp, 2:0 (50.) Simon Ehrmann, 3:0 (66.) Simon Ehrmann, 4:0 (72.) Benjamin Putz.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase konnten die Gäste schon früh zwei Mal aus aussichtsreichen Positionen abschließen, scheiterten jedoch beide Male am gut aufgelegten Keeper der Heimelf. Durch die schnellen Aktionen der Viktoria aufgeweckt, gelang es den Gastgebern dann, das Spiel mehr und mehr für sich zu vereinnahmen, was schließlich zur verdienten Führung per Kopf nach einem Eckball führte. In der zweiten Hälfte erhöhte die Heimmannschaft weiter den Druck und netzte so prompt zum 2:0 ein. Von den Gegentreffern demoralisiert, setzten die Gäste im Folgenden nur noch wenig Akzente und mussten noch zwei weitere Tore zum verdienten 4:0-Endstand hinnehmen.

Uissigheim/G. II – Untersch./K. II. Da für diese Partie dem Schiedsrichtereinteiler kein Unparteiischer mehr zur Verfügung gestanden war, ist die Begegnung ausgefallen.

