A-Jugend gegen die Bundesliga

Mit genau 132 Mannschaften wird der TV Niederstetten die 20. Ausgabe des Jako-Cups ausrichten. Die überregional bekannte Hallen-Turnierserie kann wieder mit viel Prominenz aufwarten: Neben Nachwuchs-Teams aus der 2. und 3. Liga sind auch fast alle Titelverteidiger wieder mit dabei: Bis hinunter zur D-Jugend will der FSV Hollenbach Siege wiederholen.

Mit einem echten Höhepunkt beginnt die Jubiläums-Ausgabe des Jako-Cups am Donnerstag, 27. Dezember, nämlich mit dem Turnier der A-Junioren: Der Sieger qualifiziert sich für das Hallenmasters in Mulfingen und darf sich dort u.a. mit dem Bundesliga-Nachwuchs aus Leverkusen, Nürnberg und Augsburg messen – mit dem FC St. Gallen oder dem SC Herenveen sind auch international bekannte Teams dabei.

Prominente Teams

Auch in Niederstetten werden prominente A-Jugend-Teams aus der Region an den Start gehen – allen voran Titelverteidiger FSV Hollenbach, aber auch die Spfr. Schwäbisch Hall oder der TSV Ilshofen werden neben dem Gastgeber versuchen, den begehrten Titel zu holen: Der TVN gilt als Bezirksligist in diesem illustren Teilnehmerfeld als Mitfavorit.

Am Freitag, 28. Dezember, gehen dann die C-Junioren ins Turnier. Insgesamt 19 Mannschaften kämpfen um den Sieg beim „Uwe-Lampey-Cup“. Prominenteste Teilnehmer sind Titelverteidiger Hollenbach, die Spfr. Schwäbisch Hall, der FC Würzburger Kickers oder der TSV Neu-Ulm.

Starke Konkurrenz

Auch bei den B-Junioren konnte sich der FSV Hollenbach im Vorjahr durchsetzen, trifft aber am 29. Dezember auf starke Konkurrenz: auch hier ist der Drittliga-Nachwuchs der Würzburger Kickers mit dabei, das traditionell starke Hallenteam vom Würzburger FV zählt neben dem FV Lauda oder den Hallern ebenfalls zu den Favoriten. Aber auch der TV Niederstetten selbst will und kann hier eine wichtige Rolle spielen und wird versuchen, sich den heimischen „Basti-Cup“ zu sichern.

Das alte Jahr beschließen die Aktiven-Mannschaften beim 25. Edwin-Fink-Gedächtnis-Turnier am Sonnstag, 30. Dezember. Neben Gastgeber Niederstetten zählt vor allem Vorjahressieger Brettheim zu den Favoriten.

Das neue Jahr eröffnen am Mittwoch, 2. Januar, dann die E-Junioren. Hier werden aufgrund der insgesamt 20 Mannschaften zwei Turniere ausgespielt. Der TVN wird im regional besetzten Vormittags-Turnier mit dem jüngeren Jahrgang antreten (2009), nachmittags ist dann der 2008er-Jahrgang des TVN dran und kämpft mit den Würzburger Kickers, Vorjahressieger Kupferzell, dem FSV Waiblingen oder auch der SGV Freiberg um den Titel.

Gelingt Zweitliga-Nachwuchs aus Heidenheim der vierte Sieg in Serie? Fast schon traditionell prominent wird es dann am Donnerstag, 3. Januar, bei den F-Junioren: Der Zweitliga-Nachwuchs aus Heidenheim wird versuchen, seine drei in den Vorjahren errungenen Titel zu verteidigen. Aber auch die Sportfreunde Lauffen gelten als Mitfavorit, mit den Teams aus Freiberg, Weinstadt und Untertürkheim sind überregionale Teams am Start.

26 Mannschaften

Am 4. Januar sind dann die D-Junioren an der Reihe: Hier treffen 26 Mannschaften in ebenfalls zwei Turnieren aufeinander, es ist das in der Breite vermutlich am Hochwertigsten besetzte Feld imJako-Cup, nahezu alle Mannschaften des Nachmittags-Turniers spielen mindestens in der Bezirksliga. Mit den Würzburger Kickers, dem Titelverteidiger FSV Hollenbach oder auch dem FSV Waiblingen ist ein extrem hohes Niveau zu erwarten. Das Turnier der Alten Herren wird dann am Samstag, 5. Januar, ab 18 Uhr ausgetragen: Zehn Teams kämpfen um den Sieg, der TVN ist mit zwei Teams vertreten und ist regelmäßiger Gast in den Finalspielen. Aber auch Creglingen, Igersheim oder Gammesfeld zählen zu den Titelkandidaten. Zum Abschluss sind dann die Kleinsten an der Reihe: am Sonntag, 6. Januar, richten 17 Bambini-Teams einen „Mini-Spieltag“ aus, bei dem es zwar keinen offiziellen Sieger geben wird, aber Spaß garantiert ist. Erstmals wird es neben dem Ergebnis-Dienst auch eine Live-Übertragung ins Sportheim geben. Die Rund-um-Bande wird wieder für viele Tore und schnelle, aber auch anspruchsvolle Spiele sorgen. Außer beim Aktiven-Turnier ist der Eintritt frei.

Die Termine des 20. Jako-Cups:

Donnerstag, 27. Dezember: A-Junioren, 10 bis 19.30 Uhr.

Freitag, 28. Dezember: C-Junioren, 10 - 13 (regional) und 13:30 bis 18.30 Uhr (überregional).

Samstag, 29. Dezember: B-Junioren, 10 bis 19.30 Uhr.

Sonntag, 30. Dezember: Aktive, 15 bis 19.30 Uhr.

Mittwoch, 2. Januar: E-Junioren, 10 bis 13 (regional) und 13.30 bis 18.30 (überregional).

Donnerstag, 3. Januar: F-Junioren, 10 bis 13 (regional) und 13.30 – 18.30 (überregional).

Freitag, 4. Januar: D-Junioren, 9 bis 13.30 (regional) bis 14.30 bis 19.30 (überregional).

Samstag, 5. Januar: Alte Herren, 17 bis 21.30 Uhr.

Sonntag, 6. Januar: G-Junioren, 10.30 bis 15 Uhr. ol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018