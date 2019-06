A-Junioren holen das begehrte Double

Die A-Junioren-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft Külsheim/Uissigheim/Hundheim/Steinbach holten sich in dieser Saison nicht nur den Kreispokal (wir berichteten), sondern schafften auch in souveräner Manier die Meisterschaft in der Kreisliga Odenwald 2. Damit verbunden ist auch der direkte Aufstieg in die Landesliga Odenwald. Das Team von Trainer Jürgen Fieger (Bild rechts) gewann 13 der 14 Saisonspiele und musste bei 80:16-Toren keine Niederlage einstecken.

Nach dem letzten Punktspiel gratulierte Kreisjugendleiter Hubert Dick (Bild links) zu diesem tollen sportlichen Erfolg und überreichte die Meisterschale sowie die Medaillen. Bild: Kreisjugendausschuss

