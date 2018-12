Ab 4. Januar wieder auf dem Rasen

Trainingsauftakt: Der FC Würzburger Kickers startet am Freitag, 4. Januar, ins Fußballjahr 2019. Dann begrüßt Michael Schiele seine Spieler um 10 Uhr auf der Sportanlage „Am Sonnenstuhl“ in Randersacker zum offiziellen Trainingsauftakt. „Wir müssen uns für den Aufwand, den wir betreiben, dann mehr belohnen. Denn wir brauchen mehr Ertrag“, blickt der Würzburger Cheftrainer auf die restlichen Spiele in der Rückserie voraus.

Termine: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Drittliga-Spieltage 24 bis 32 zeitgenau angesetzt. Der FC Würzburger Kickers tritt dabei fünfmal samstags, zweimal sonntags, einmal montags und in einer Englischen Woche an einem Dienstagabend an. Zu Beginn dieses Zeitraums ist der FWK zweimal sonntags gefordert: Im Heimspiel um 14 Uhr gegen den F.C. Hansa Rostock (17. Februar) und auswärts ebenfalls um 14 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden (24. Februar). Anschließend folgt das Montagabendspiel um 19 Uhr in der Flyeralarm Arena gegen die Spvgg. Unterhaching (4. März). Das nächste Auswärtsspiel bestreitet die Schiele-Elf dann am 9. März um 14 Uhr bei Eintracht Braunschweig. Nur drei Tage später reisen die Rothosen in der Englischen Woche zum SV Meppen (Dienstag, 12. März, 19 Uhr). Die restlichen vier Partien in diesem Zeitraum finden allesamt an einem Samstag um 14 Uhr statt. Dies betrifft die Heimspiele gegen den TSV 1860 München (16. März) und den SC Preußen Münster (30. März), sowie die Gastspiele bei der SG Sonnenhof Großaspach (23. März) und dem Halleschen FC am 6. April. pati

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018