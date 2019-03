Abgezockt und selbstbewusst

Heimspiel, Halbfinale, Baden-Derby – Die Vorzeichen für ein großes Spiel im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim stehen gut. Am Sonntag (13.05 Uhr) kämpft die TSG gegen den SC Freiburg um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Die Partie wird live im SWR Fernsehen übertragen. Tickets gibt es an der Tageskasse.

Chef-Trainer Jürgen Ehrmann sagt über das Liga-Duell: „Wir haben die Partie am Ende zwar für uns entschieden, müssen aber festhalten, dass Freiburg am Samstag im Liga-Duell die gefährlichere Mannschaft war. Aus einer tiefen Verteidigung hat uns der Sport-Club zu Fehlern gezwungen und uns dann mit schnellem Kombinationsspiel oder präzisen langen Bällen in Bedrängnis gebracht. Die Defensive unseres Gegners stand erneut sehr stabil.“ man sei „in der Endphase des Spiels sicherer geworden“, erklärt Ehrmann, „nachdem wir in der ersten Halbzeit etwas Probleme hatten“. Die kämpferische Einstellung habe gestimmt, aber „es gibt einige Punkte, die wir am Sonntag besser machen wollen“.

Der Einsatz von Franziska Harsch, die sich am Samstag in einem Zweikampf verletzt hat, sei sehr unwahrscheinlich. Nicole Billa musste zu Wochenbeginn krankheitsbedingt pausieren, nun hat es auch Johanna Kaiser erwischt. Leonie Pankratz ist hingegen nach ihrer Verletzung am Sprunggelenk wieder voll im Mannschaftstraining.

„Den Top-Teams sind wir in dieser Pokal-Saison zwar aus dem Weg gegangen, dennoch haben wir bisher nichts geschenkt bekommen“, sagt Jürgen Ehrmann. „Der Sieg beim Zweitligisten 1. FC Köln in der zweiten Runde war Pflicht, im Achtelfinale hatten wir mit dem pokalerfahrenen SC Sand eine schwere Aufgabe, die wir erst in der Verlängerung gelöst haben.“ Das Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen habe man sehr souverän gewonnen.

„Es ist nicht abzustreiten, dass uns das Halbfinale schon lange in den Köpfen herumgeistert. Das lässt sich einfach nicht vermeiden“, räumt der Couach unumwunden ein. Einigen Spielerinnen merke man die Anspannung an, andere wirkten sehr entspannt. „Als Trainer muss man in so einer Situation cool bleiben, um in der Mannschaft Ruhe auszustrahlen. Wir haben durch den Sieg am Samstag gegen Freiburg an Selbstvertrauen gewonnen und wir wissen, dass wir richtig guten Fußball spielen können. Wir wollen mit einer absoluten Abgezocktheit ins Spiel gehen, wir haben schließlich nichts zu verlieren.“ Es sei „für uns das erste Halbfinale, wir genießen das total. Jedes Spiel ist anders und wir sind gespannt, was uns am Sonntag erwartet“.

Zwei Mal trafen die beiden badischen Teams im DFB-Pokal bereits aufeinander, zwei Mal siegte der SC Freiburg. In der Saison 2014/15 war für die TSG Hoffenheim bereits in der zweiten Runde Schluss, der Sport-Club gewann mit 2:0 (2:0). Ebenfalls mit 0:2 (0:1) endete auch das Achtelfinale in der vergangenen Spielzeit.

Die Pokal-Historie des Gegners: In den vergangenen sechs Jahren stand der SC Freiburg fünf Mal im Halbfinale des DFB-Pokals. Den Einzug ins Finale schafften die Freiburgerinnen dabei allerdings noch nie. Gleich vier Mal musste sich die Mannschaft von Chef-Trainer Jens Scheuer dem VfL Wolfsburg geschlagen geben, in der Saison 2013/14 zog der Sport-Club gegen die SGS Essen in der Verlängerung (0:1) den Kürzeren. tsg

