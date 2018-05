Abstieg des SV Distelhausen steht jetzt fest

Anzeige

SV Dertingen – TSV Schweigern 2:2

Tore: 1:0 (2.) Christof Rose, 1:1 (83.) Pierre Schmiedecke, 2:1 (85.) Ralf Taege, 2:2 (90.) Florian Dürr. – Schiedsrichter: Niklas Baudach. – Zuschauer: 80.

Mit einem Paukenschlag eröffneten die Platzherren die Partie, als Christof Rose die frühe Führung zum 1:0 gelang. Trotz zahlreicher Chancen hüben wie drüben standen die Abwehrreihen sicher und ließen bis zum Seitenwechsel keine Treffer mehr zu. Nach der Pause wogte das Spiel weiter hin und her, mit guten Möglichkeiten für beide Mannschaften. Als die Platzherren für einen Moment die Übersicht verloren nutzten dies die Gäste um mit einem Konter zum überraschenden Ausgleich. Die Platzherren hielten sofort dagegen und gingen nur zwei Minuten später durch Ralf Taege erneut in Führung. Als sich alle schon auf einen knappen Heimsieg eingestellt hatten, traf Florian Dürr nach einem Abwehrfehler der Hausherren, zum zwar glücklichen, aber auch irgendwie verdienten Ausgleich.

Windischbuch – Unterbalbach 3:0

Tore: 1:0 (14.) Frederick Greiner, 2:0 (72.) Kevin Ritter, 3:0 (74.). Henrik .Greiner. – Schiedsrichter: Frank Gottmann (Aglasterhausen)

In der 14 Spielminute brachte Frederick Greiner die Heimelf mit einem überlegten Abschluss nach einem Fehlpass mit 1:0 in Führung. Danach hatten beide Mannschaften in dem ausgeglichenen Spiel gute Chancen. Nach etwa zehn Minuten in der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck, aber die Heimelf verteidigte sehr gut. Nach 72 Minuten erlöste Kevin Ritter die Fans mit einem „Hammer“ von der Strafraumkante zum 2:0. Keine zwei Minuten später fiel mit dem 3:0 durch eine abgefälschte Bogenlampe von Henrik Greiner die Entscheidung.

Großrinderfeld – Untersch./K. 2:3

Tore: 0:1 (10.) Leonhard Holzner, 0:2 (13.) Timo Zöller, 0:3 (53. Foulelfmeter) Philipp Henning, 1:3 (58.) und 2:3 (63.) jeweils Julian Wachter. – Schiedsrichter: Bernhard Grünewald (Elztal). – Zuschauer: 120.

Die Gäste begannen stark, waren am Ball schneller und kombinierten gekonnt nach vorne. So war es nicht verwunderlich, dass ihnen bereits in der Anfangsphase durch Leonhard Holzner und Timo Zöller zwei schnelle Treffer gelangen. Die Platzherren hatten sich zwischenzeitlich besser auf den Gast eingestellt und versuchten ihrerseits, zu etwas Zählbarem zu kommen. Trotz einiger guter Ansätze gelang dies aber nicht. Nach dem Seitenwechsel erwischten wiederum die Gäste den besseren Start und erhöhten nach einem Foulelfmeter durch Timo Zöller auf 3:0. Nun wachten die Platzherren auf und verkürzten nach einem schönen Schuss von Julian Wachter auf 1:3. Nur fünf Minuten später gelang ihm sogar noch der Anschlusstreffer. Trotz weiterer Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei dem knappen, aber verdienten Gästesieg.

Assamstadt – Schwabhausen 5:0

Tore: 1:0 (1.) Pascal Hügel, 2:0 (4.) Max Tremmel, 3:0 (16.) Dominik Wagner, 4:0 (60.) Andreas Rupp, 5:0 (70.) Pascal Hügel. – Rote Karte: Philipp Cermin (Schwabh./60.). – Schiedsrichter: Sascha Wirth (Möckmühl). – Zuschauer: 200.

Der gastgebende TSV legte los wie die Feuerwehr und ging schon in der ersten Minute nach einem Eckball durch einen Abstauber von Pascal Hügel mit 1:0 in Führung. Keine drei Minuten später erhöhte Max Tremmel mit einem Schuss aus zwölf Metern auf 2:0. Nach einem klassischen Konter erhöhte der TSV durch Dominik Wagner auf 3:0. Nach der Pause gestalteten die Gäste ihr Spiel offensiver. In der 60. Minute verlor Schwabhausen etwas unglücklich einen Spieler wegen einer roten Karte. Den anschließender Freistoß versenkte Andreas Rupp im rechten Torwinkel. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Pascal Hügel in der 70. Minute auf 5:0.

SV Nassig/S. II – Distelhausen 4:1

Tore: 1:0 (5.) Christian Semmler (Foulelfmeter), 1:1 (21.) Nikolay Zimbelmann, 2:1 (32.) und 3:1 (45.) Moritz Stobbies, 4:1 (74.) Jan Dworschak. – Rote Karte: Gregor Basgier (SVG/4.). – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn. – Zuschauer: 120

Bereits die erste Chance der Heimmannschaft konnte der Gästetorwart nur durch ein Foul verhindern, so dass er mit der Roten Karte vom Platz musste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Christian Semmler sicher zur 1:0-Führung. Der Gast aus Distelhausen nahm dann aber das Heft in die Hand. Nikolay Zimbelmann erzielte in der 21. Minute den verdienten Ausgleich. Ab der 25. Minute erspielte sich die Heimmannschaft wieder mehrere Chancen, die jedoch vom Ersatz-Torwart super pariert wurden. In der 32. Minute nutzte dann Moritz Stobbies einen Angriff zur verdienten Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dann erneut Moritz Stobbies durch eine schöne Einzelleistung die 3:1- Halbzeitführung. Nach der Pause plätscherte das Spiel dahin, bis ein Spieler von Distelhausen in der 67. Minute nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden konnte. Robin Englert im Tor der Nassiger parierte den Strafstoß und der Nachschuss ging dann über das Tor. In der 74. Minute erhöhte Jan Dworschak das Ergebnis auf 4:1.

FV Brehmbachtal – Külsheim 1:1

Tore: 0:1 (13.) Moritz Floder, 1:1 (68.) Dominik Schreck. – Schiedsrichter: Lars Knebel (Elztal). – Zuschauer: 120

Durch einen von Moritz Floder sicher verwandelten Handelfmeter gingen die Gäste früh in Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine weitestgehend ausgeglichene erste Hälfte. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts konnte keines der Teams an seine gute Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen. Dominik Schreck fasste sich in der 68. Minute dann ein Herz und platzierte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld sehenswert ins rechte Külsheimer Toreck. Die Gäste setzte zum Ende alles auf eine Karte, scheiterten jedoch ein ums andere mal am glänzend aufgelegten FVB-Schlussmann Mirko Schneider. Kurz vor Schluss hatte Külsheim dann Glück, als der Schiedsrichter durchaus auf Handelfmeter für den FV Brehmbachtal hätte entscheiden können.

