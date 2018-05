„Abstiegsfinale“ steigt beim FC Külsheim

Anzeige

Auch wenn es für die 14 Mannschaften der Kreisliga Tauberbischofsheim noch eine Partie zu bestreiten gibt, ist die Meisterschaftsfrage seit dem vergangenen Wochenende endgültig geklärt. Zwar beträgt der Abstand des FC Hundheim/Steinbach auf den TSV Unterschüpf/Kupprichhausen nur drei Zähler, doch ist ein Vorbeiziehen des Neulings aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz praktisch nicht mehr möglich. Dennoch wird der Tabellen-Zweite alles daran setzen, die Saison mit einem Heimsieg gegen Kellerkind SV Windischbuch zu beenden. Doch sollte man den zuletzt erfolgreichen SVW nicht unterschätzen, denn immerhin kann der Aufsteiger im Falle eines erneuten „Dreiers“ die sportlichen Abstiegsplätze verlassen und sich bis auf den zehnten Platz vorschieben. Dann wäre dann aber noch die schon häufig angesprochene „Fusion“ und ihre Folgen. – Hinspiel: 4:1.

Sowohl der TSV Kreuzwertheim als auch der TuS Großrinderfeld mussten in der Rückrunde immer wieder Lehrgeld zahlen, was sich aber bei beiden kaum auf die tabellarische Konstellation ausgewirkt hat. Nun geht es für beide vor allem darum, die Saison mit einem positiven Erlebnis zu beenden und sich so motiviert auf die nächste Kreisliga-Spielzeit einzustellen. Leichter Favorit ist wohl der TSV, der zwar auf eigenem Platz keine wirkliche Macht ist, doch zuletzt immerhin drei von vier Spielen erfolgreich gestaltet hat. – Hinspiel: 5:1.

Für den SV Distelhausen ist der Abstieg nach Punkten zwar nicht mehr zu verhindern, doch kann das Kellerkind mit viel Glück und Rechnerei doch in der Liga bleiben – unabhängig davon, ob man die Partie gegen Primus FC Hundheim/Steinbach gewinnt oder verliert. Durch den geplanten Zusammenschluss des TSV Schwabhausen und des SV Windischbuch muss in dieser Saison einer der beiden Vereine gezwungenermaßen absteigen, weshalb einer der festen sportlichen Abstiegsplätze wegfällt. Zudem könnte der SV Nassig II als ebenfalls „gezwungener“ Absteiger geltend gemacht werden, falls die Landesliga-Mannschaft noch in die Kreisliga Tauberbischofsheim absteigen muss. In diesem Szenario wäre der SV Distelhausen nach Punkten zwar klares Schlusslicht, doch würde man dennoch Relegation spielen dürfen. Trotz dieses Hoffnungsschimmers wird der SVD am Sonntag wohl wenig gegen die Hundheimer ausrichten können. – Hinspiel: 0:8.