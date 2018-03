Abstiegskandidaten kontra Aufstiegsanwärter

Anzeige

SV Berlichingen/Jagsthausen – SGM Weikersheim/Schäftersheim (Vorrunde 1:3): Trotz der achten Niederlage im achten Auswärtsspiel behauptete der SV Berlichingen/Jagsthausen den zwölften Platz, der in der Endabrechnung mit absoluter Sicherheit den Klassenerhalt bedeutet. Der Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten FC Igersheim beträgt allerdings nur zwei Zähler, und der Drittletzte Spvgg. Gammesfeld hat lediglich ein Pünktchen weniger auf dem Konto. Man muss sich also an der Jagst weiter gewaltig hineinknien. Das will auch die SGM Weikersheim/Schäftersheim, die als einziger A3-Vertreter erst 13 Spiele absolviert hat und mit 27 Punkten auf dem Konto besser dasteht, als es der fünfte Rang in der schiefen Tabelle aussagt. Der Bezirksligaabsteiger steht am Sonntag vor einer sehr unangenehmen Auswärtsaufgabe auf dem kleinen Platz in Jagsthausen und kann dort nicht nur auf seine spielerischen Vorteile bauen.

SGM Markelsheim/Elpersheim – Spvgg. Gammesfeld (Vorrunde 3:1): Die SGM Markelsheim/Elpersheim konnte mit ihrem ersten Unentschieden der Saison in Dörzbach gut leben. Nur einen Zähler vom punktgleichen Spitzenduo getrennt, hat das Team von Marco Reuß mit erst 14 ausgetragenen Spielen im Titelrennen alles selbst in der Hand. In bisher sechs Heimspielen gab man sich lediglich gegen Bieringen eine Blöße, und so sind die Taubertäler am Sonntag in Markelsheim natürlich Favorit gegen den Drittletzten aus Gammesfeld. Der überzeugende Auftritt der Landwehr-Truppe beim 4:1-Heimsieg gegen den SC Amrichshausen lässt allerdings darauf schließen, dass diese Hausaufgabe für den Tabellendritten nicht im Spaziergang zu lösen ist.

DJK Bieringen – FC Creglingen (Vorrunde 1:5): Seit der Abfuhr am 17. September in Creglingen hat die DJK Bieringen groß aufgetrumpft. Zehn Punktspiele in Folge wurden gewonnen und die Tabellenspitze erobert. Am vergangenen Sonntag wurde der „Überflieger“ jedoch recht unsanft auf den Boden zurückgeholt, denn in Löffelstelzen setzte es wiederum eine 1:5-Schlappe. Die „Pole Position“ übernahm daraufhin der TSV Dörzbach/Klepsau aufgrund seiner besseren Tordifferenz. Wie hat das Team von Stefan Koch diesen Dämpfer weggesteckt? Der FC Creglingen fährt nach seinem verdienten, aber keineswegs glanzvollen 5:2-Heimsieg gegen den TSV Althausen/Neunkirchen an die Jagst, um dort nachzulegen. Ein Unentschieden beim zu Hause noch ungeschlagenen Aufsteiger wäre natürlich ein ordentliches Resultat, hilft dem Tabellenachten aber nicht weiter.

SC Amrichshausen – FSV Hollenbach II (Vorrunde 2:5): Der SC Amrichshausen hatte nach der Winterpause einen Fehlstart: Der 1:2- Heimniederlage gegen Dörzbach/Klepsau folgte am Sonntag mit 1:4 eine weitere Pleite bei der Spvgg. Gammesfeld, die als Drittletzter nun lediglich sechs Zähler weniger als der SCA auf dem Konto hat. Der empfängt nun den FSV Hollenbach II zum Altkreisduell im Künzelsauer Teilort. Die „Zweite“ des Verbandsligisten machte nach der 0:3-Abfuhr in Berlichingen durch einen 2:1- Heimsieg gegen Igersheim wieder Boden gut und mischt als Tabellenvierter im Kampf um die beiden Spitzenplätze mit. Der zu Hause noch ungeschlagene FSV hat auf Gegners Platz eine negative Gesamtbilanz: drei Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber. Amrichshausen hat vor eigenem Publikum bislang je vier Spiele gewonnen und verloren.

TV Niederstetten – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (Vorrunde 2:0): Rückkehrer Edison Hajra feierte mit einem Dreierpack einen Wieder-Einstand nach Maß bei der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim, die nach dem Sturz des Tabellenführers nun natürlich auch selbstbewusst nach Niederstetten fährt und sich dort für die 0:2-Heimniederlage revanchieren will. Die Gastgeber sind spätestens seit der jüngsten Niederlage in Apfelbach und dem gleichzeitigen dreifachen Punktgewinn der Spvgg. Gammesfeld im Abstiegskampf angekommen: Der Vorletzte FC Igersheim hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto als der Tabellenelfte, der lediglich vier seiner bislang 15 Spiele gewonnen hat und zuletzt drei Mal in Folge leer ausgegangen war. Auf eigenem Platz am Vorbach wurden in sechs Spielen lediglich vier Punkte erreicht. Die Frage ist nun: Lässt sich diese trübe Bilanz ausgerechnet gegen das drittbeste Auswärtsteam (elf Zähler in sechs Gastspielen) etwas erhellen?

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018