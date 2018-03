Adelsheim/O. II verliert Anschluss

Anzeige

In einem kampfbetonten aber fairen Spiel gingen die Gäste nach einem Abwehrfehler durch J. Hoffmann mit 1:0 in Führung. Durch einen direkt verwandelten Eckstoß glich der VfB in der 31. Minute durch L. Immerz aus. In der 45. Minute schoss C. Keller das 2:1 für die Gäste. Durch einen schönen Freistoßtreffer von P. Zimmermann in der 56. Minute erzielten die Gäste das 3:1.

FC Zimmern – E. Walldürn II 1:2

Zu Beginn der Partie hatte der FC die besseren Chancen. Mit einem wuchtigen Schuss von B. Ferataj gingen die Gastgeber in der 30. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte drangen die Gäste aus Walldürn auf den Ausgleich. Dieser fiel dann auch in der 51. Minute. Der FC Zimmern ließ viele Möglichkeiten ungenutzt. Schließlich gelang den Gästen in der 75. Minute dann noch der Treffer zum 2:1-Endstand.

SV Leibenstadt – Hardheim II 2:0

Leibenstadt hatte in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen, unter anderem auch einen Schuss an die Unterkante der Latte. Die Gastgeber hatten in der zweiten Hälfte weiter viele Chancen. Der eingewechselte P. Noller hatte nach einer Flanke die Chance, per Kopf einzunetzen. S. Schaas verfehlte zwei Minuten später per Fernschuss nur knapp das Gästetor. Der SV war geduldig, und so gelang P. Noller nach einem Konter das längst fällige und vielumjubelte 1:0. Die Freude war groß als D. Janz in der 87. Minute zum 2:0 einschob.

Waldh./L./H. II – Hainst./H. II 0:4

J. Wolf erzielte in der 38. Minute das 1:0 für die Gäste. Die weiteren Treffer zum 4:0 markierten M. Oktay, R. Golic und M. Marmitt.

