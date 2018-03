Adelsheim/O. will Platz 2

Anzeige

TSV Buchen II – SV Hettigenbeuern. Beide bangen noch um den Klassenerhalt, und aus dieser Sicht waren die Punktgewinne beider am Gründonnerstag Gold wert. Jetzt wollen sich beide Seiten im Derby Ostern vergolden.

SV Ballenberg – SV Waldhausen. Die Wende in der Saison muss der SV Ballenberg so langsam einläuten, sonst ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Ob diese allerdings gegen den Spitzenreiter gelingt, ist mehr als fraglich, da auch das Nachholspiel in Laudenberg deutlich verloren ging.

SV Schlierstadt – FV Laudenberg. Bei einem Gegner wie dem SV darf sich Laudenberg auf knackigere 90 Minuten als am Donnerstag gegen Ballenberg einstellen. Allerdings lief es beim SVS in Hettigenbeuern auch nicht nach Wunsch.