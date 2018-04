Adelsheim/Oberkessach lässt Punkte liegen

Anzeige

Die Zuschauer erlebten zwei unterschiedliche Halbzeiten in einem Spiel, das für den Tabellenführer super begann. D. Nolde erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0, doch danach zeigte der SVW unerklärliche Schwächen im Spiel nach vorne und ein mangelhaftes Abwehrverhalten. D. Liebl erzielte folgerichtig den 1:1- Ausgleich in der achten Minute und T. Baumann verlängerte einen Freistoß per Kopf zum Führungstreffer für die Gäste (25.) Danach vergaben Arndt, Schnorr und Nolde gute Chancen zum Ausgleich und Keeper Weckbach musste in der 37. Minute Kopf und Kragen riskieren, um eine noch höhere Führung der Gäste zu verhindern. Infolge dieser Aktion musste er zur Pause verletzt in der Kabine bleiben. Seine Mitspieler versuchten nun in der zweiten Hälfte, den Ausgleich zu erzielen, was Nolde nach Traumpass von Z. Hamrita in der 67. Min gelang. Kirmse schloss eine Minute später ein tolles Solo zum 3:2 ab. Endgültig entschieden war die Partie nach Wagners Kopfball in der 71. Minute. Hamrita hatte sogar noch zwei gute Möglichkeiten, um die Führung auszubauen.

Berolzh./H. – Schloßau/M.II 5:0

Im Heimspiel gegen den Letzten fehlte der Heim-SG in der ersten Hälfte die nötige Einstellung. Trotzdem führte man durch Tore von Baumann und Arnold zur Pause mit 2:0. Mit mehr Einsatz und Willen in der zweiten Hälfte erhöhte wieder Baumann und Arnold auf 4:0 erhöhen. Die stark nachlassenden Gäste kamen kaum mehr hinten raus und Müller nutzte eine der zahlreichen Chanchen zum verdienten 5:0.

Laudenberg – Adelsheim/O. 0:0

Die Gäste erwischten den besseren Start und kreuzten zunächst gefährlich vor dem FVL-Tor auf. Mit zunehmender Spieldauer setzte auch der FVL erste Akzente, ehe in der 32. Minute ein Weitschuss der Gäste Keeper Hüsken zu einer Parade zwang. In der 38. Minute verfehlte Amend nach einer Ecke von M. Throm das Gehäuse nur knapp. Die zweite Hälfte war geprägt von vielen Mittelfeldduellen, wobei die Gäste häufiger zum Abschluss kamen. In der 72. Minute hatte Gästespieler Günther die Führung für die SG auf dem Fuß, als er die FVL-Abwehr ins Leere laufen ließ, aber freistehend den Torschuss zu hoch ansetzte. Der ersatzgeschwächte FVL kämpfte tapfer gegen stärker werdende Gäste, und hatte in der 80. Minute Glück, dass der Ball kurz vor Torlinie geklärt wurde. In der 88. Minute bot sich dem durchgebrochenen A. Galm noch eine gute Chance für den FVL, doch es blieb beim gerechten 0:0.

SV Ballenberg – FC Hettingen 0:2

Der Gast begann stark und setze den SVB unter Druck. Doch die erste Chance hatte Ballenberg mit einem Volleyschuss, der knapp über das Tor ging. In der Folge war der Gast die klar spielbestimmende Mannschaft, doch Ballenberg verteidigte geschickt und ließ nur wenige Chancen zu. Mit Kontern waren die Ballenberger stets gefährlich. Nach der Pause nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber zum glücklichen 1:0. In der 75. Minute erhöhten sie auf 2:0. Der SVB versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen, doch trotz guter Möglichkeiten blieb es beim 0:2.

SV Schlierstadt – Krautheim 6:2

Zwar hatten die Gastgeber von Beginn an die größeren Spielanteile, doch war der TSV mit seinen vereinzelten Angriffen das weitaus gefährlichere Team. In der elften Minute brachte Ostertag den TSV in Führung, und wenig später setzte Beck freistehend den Ball noch neben das Tor. Besser machte er es dann in der 25. Minute, als er den Ball aus sechs Meter ins leere Tor zum 2:0 schob.. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste kaum noch aus ihrer Hälfte. Trotzdem: Nach einer Stunde erzielte Kirchgessner mit einem platzierten Freistoß den Anschlusstreffer und in der 70. Minute staubte Pfaff im Anschluss an eine Ecke zum Ausgleich ab. Danach wurden die Gäste regelrecht überrannt, als Münch in der 72. Minute den Führungstreffer markierte und Heid wenig später nachlegte. In der Schlussphase stellten dann Friedenberger und M. Schmidt den Endstand her.

Sennfeld/R.– Großeicholzheim 3:0

Gegen spielstarke Gäste erzielte die Spg einen am Ende verdienten 3:0 Arbeitssieg. Dass das Spiel kein Selbstläufer war, sah man vor allem in der ersten Hälfte, als die Heimmannschaft bei schnellen Angriffen der Gäste einige Male nicht gut aussah. Die Halbzeitansprache von Trainer Baumann zeigte offenbar Wirkung, denn die Spg besann sich auf ihre spielerische Stärke. Gleich der erste Angriff wurde nach feinem Doppelpass von Tschürtz und Fahr durch O. Fahr zur Führung genutzt. Weitere gute Angriffe folgten und so verwandelte Nils Karrer in der 55. und 75. Minute zwei Foulelfmeter sicher zum 3:0-Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018