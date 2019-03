Aktueller Überblick

Auch die Kreisklasse B sowie die beiden Kreisklasse-C-Staffeln im Fußballkreis Tauberbischofsheim setzten am Wochenende ihre Saison fort.

Für den Aufstieg gibt es in der Kreisklasse B zwei klare Favoriten: Zum einen der aktuelle Spitzenreiter TSG Impfingen, zum anderen der Tabellenzweite SV Anadolu Lauda, der während der Vorrunde die meiste Zeit vorne gelegen war. Ob der zuletzt etwas schwächelnde SV Schönfeld sowie die SpG Uissigheim II/Gamburg und die SpG Bobstadt/Assamstadt III noch in diesen Titelkampf eingreifen können, muss abgewartet werden.

In Sachen Aufstieg dürfte in der Kreisklasse C, Staffel 1, kein weg an der SG Oberbalbach/Unterbalbach II vorbei führen. Die aktuelle Torbilanz von 57:3 zeigt die Dominanz dieser Truppe. Die SpG Beckstein/Königshofen II hat bislang zwar erst ein einziges Mal verloren, dennoch dürfte am Ende „nur“ der zweite Platz stehen. Aber auch von dem kann man noch aufsteigen.

Völlig offen erscheint dagegen das Titelrennen in der zweiten C-Klassen-Staffel. Vier Teams führen hier gegenwärtig mit jeweils 17 Punkten die Tabelle an. ptt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.03.2019