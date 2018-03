Alle blicken gespannt nach Weikersheim

Anzeige

SGM Weikersheim/Schäftersheim – DJK Bieringen (Vorrunde 1:1): Alles blickt gespannt nach Weikersheim, wo der als Titelfavorit in die Runde gestartete Bezirksligaabsteiger SGM Weikersheim/Schäftersheim seine Heimstärke im richtungsweisenden Spitzenspiel gegen den bärenstarken Aufsteiger aus Bieringen unter Beweis stellen will – und muss. Der Überflieger aus dem Jagsttal kommt mit zwei Punkten Vorsprung und der Empfehlung von sage und schreibe neun Siegen in Folge zum Tabellenzweiten und würde es gut verschmerzen können, wenn diese Super-Serie nun mit einem Unentschieden reißen würde. Gleich im Auftaktspiel sorgte der selbstbewusste (Wieder-)Aufsteiger vor eigenem Publikum für die erste Überraschung, indem er mit dem Favoriten gut mithielt und sich die Punkteteilung redlich verdiente. Auf heimischen Gelände in Weikersheim ist das Team von Daniel Heling allerdings eine Macht und sicherte sich bisher sehr beachtliche 16 von 18 möglichen Punkten.

SGM Markelsheim/Elpersheim – SC Amrichshausen (2:1): Wenige Wochen vor dem Abschluss der ersten Halbserie hatte man noch den Eindruck, dass tatsächlich etwas dran ist an der Fußball-Binsenweisheit, dass die zweite Runde nach dem Aufstieg immer schwieriger ist als die erste. Der SC Amrichshausen bot sich als gutes Beispiel an, denn der Künzelsauer Teilortclub dümpelte am Rand des Abgrunds herum, ehe er sich mit drei Siegen in Folge wieder auf Kurs brachte. Das Team von Florian Wolpert sammelte die besonders wichtigen Punkte, je drei gegen die direkten Konkurrenten in Igersheim und zu Hause gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen. Mit breiter Brust kommt der Tabellenneunte nun zum Spitzenreiter nach Elpersheim, der seinen einst so klaren Vorsprung verspielt hat und dieses Heimspiel gewinnen muss, um mit Sicherheit weiter vorne zu bleiben.

Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – FC Creglingen (2:3): Eine abwechslungsreiche und streckenweise auch spielerisch recht ansprechende Partie boten beide Teams den Zuschauern im August in Bieberehren. Der FC Creglingen hatte am Ende mit 3:2 knapp die Nase vorn. Im weiteren Verlauf der Vorrunde haben allerdings beide Clubs mehr oder weniger enttäuscht. Der FC ist mit 20 Punkten im vorderen, die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern mit 16 Zählern im hinteren Tabellenmittelfeld zu finden. Nur zwei Siegen standen in den jüngsten fünf Spielen jeweils drei Niederlagen gegenüber. Der Vorjahresdritte, der in der gesamten Spielrunde 16/17 nur fünf Spiele verloren hatte, zog bis dato schon sieben Mal den Kürzeren! Gelingt der Tittl-Truppe nun die Revanche für die sehr unglückliche Hinspielniederlage?

SC Wiesenbach – TV Niederstetten (3:0): Der 3:0-Erfolg des SC Wiesenbach beim Vorjahresvizemeister TV Niederstetten war der Paukenschlag zum Rundenauftakt. Danut-Gheorghita Esanu, der die Crailsheimer Altkreisvertreter mit seinem Führungstreffer auf die Siegerstraße brachte, ist in der A3 inzwischen ein Begriff – schließlich zeichnete er für insgesamt 19 der 33 Tore des SC Wiesenbach verantwortlich. Der Tabellensechste gewann schon sieben Partien und spielt eine starke Runde, der Abstand zu den Spitzenplätzen ist deutlich geringer als der zum Schlusstrio. Ganz anders sieht es beim TV Niederstetten aus, der in seiner letzten Vorrundenpartie in Hollenbach bereits zum achten Mal verloren hat. Acht Niederlagen setzte es auch 16/17 – allerdings in der gesamten Saison. Der Drittletzte SV Berlichingen/Jagsthausen hat nur vier Pünktchen weniger auf dem Konto als die Vorbachtäler.

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – TSV Althausen/Neunkirchen (4:0): Im Lager der SGM wird man mit dem bisherigen Rundenverlauf insgesamt recht zufrieden sein, schließlich kann der Drittletzte des Vorjahres mit bereits 21 Zählern in dieser Saison den Abstiegskampf als unbeteiligter Zaungast aus sicherer Entfernung verfolgen. Zur Erinnerung: In der letzten Abschlusstabelle standen 26 Punkte auf dem Konto der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim. Nur sieben Zähler verbuchte dagegen bisher der TSV Althausen/Neunkirchen, für den die Vorrunde insgesamt das hielt, was der völlig missratene Auftakt im Derby „versprach“. Noch gibt es aber im Lager des Schlusslichts keinen Grund zur Resignation, schließlich sind Gammesfeld, Berlichingen/Jagsthausen und Igersheim mit einem Abstand von zwei, drei und vier Punkten in Reichweite. Der Aufsteiger wird sich im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell am Sonntag nicht verstecken, sondern im Deutschordenstadion seine Chance suchen.

TSV Dörzbach/Klepsau – FC Igersheim (1:1): Routinier Tobias Riegel rettete zum Saisondebüt durch seinen Ausgleichstreffer gegen den TSV Dörzbach/Klepsau in der Nachspielzeit noch einen Punkt für den FC Igersheim. Es sollte der einzige zählbare Erfolg der Gelb-Schwarzen vor heimischen Publikum in der gesamten Vorrunde bleiben, und angesichts dieser eklatanten Heimschwäche darf es natürlich nicht verwundern, dass das Team von Klaus Bartosch mit erst elf Zählern auf dem Konto als Viertletzter der Tabelle ganz nahe am Rande des Abgrundes steht. Der TSV Dörzbach/Klepsau putzte zum Hinrundenabschluss vor genau drei Monaten den SV Berlichingen/Jagsthausen mit 5:1 Toren weg, ist wieder auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe und möchte natürlich unbedingt weiter nach oben schauen. Für die Jagsttäler zählt auch im nächsten Vergleich mit einem Kellerkind am Sonntag in Klepsau nur ein Dreier!

Spvgg Gammesfeld – SV Berlichingen/Jagsthausen (0:1): Die SpVgg Gammesfeld möchte die Rückrunde gerne so beginnen, wie sie die Vorrunde abgeschlossen hat: mit einem Sieg. Nach dem Erfolg in Niederstetten wäre nun ein Dreier im Sechs-Punkte-Kampf gegen den Drittletzten SV Berlichingen/Jagsthausen natürlich Gold wert für den Vorletzten, der einen Zähler weniger als sein Gast auf dem Konto hat. Das Landwehrstadion ist allerdings längst keine Festung mehr: Lediglich im Kellerduell gegen den TSV Althausen/Neunkirchen gab es ein Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum. Da scheint nun der SV Berlichingen/Jagsthausen gerade recht zu kommen: gegen wen ließe sich diese schwache Bilanz besser und einfacher aufpolieren als gegen die auswärts noch punktlosen Jagsttäler?

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018