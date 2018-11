„Alle Dinge sind jetzt geklärt“

Hohe Wellen hatte der „doppelte Schiedsrichterausfall“ am vergangenen Wochenende im Fußballkreis Tauberbischofsheim geschlagen. Zwei Spiele des TSV Unterschüpf/Kupprichhausen waren nicht besetzt worden und sind deshalb ausgefallen (wir berichteten). Es stand im Raum, dass die Partien der „Ersten“ und „Zweiten“ des TSV bewusst nicht besetzt worden waren.

„Das war nicht gewollt und ist sicher unglücklich gelaufen. Dass die Schiedsrichter gestreikt haben, ist aber unsinnig. Von solch einer Behauptung distanziere ich mich vehement“, sagte Manfred Semmler, Schiedsrichterobmann des Fußballkreises Tauberbischofsheim auf Nachfrage der FN. Er hatte noch am Montagabend ein Gespräch mit Joachim Schroth, dem Trainer des TSV Unterschüpf/Kupprichhausen, geführt. „Es war ein sehr gutes Vier-Augen-Gespräch, und alle Dinge, die im Raum standen, sind jetzt geklärt“, sagte Schroth gestern den FN. Beide sind „in einem freundschaftlichen Verhältnis“ auseinander gegangen, betonten Semmler und Schroth. Der Trainer fügte noch an: „Wir haben weiter eine gute Beziehung. Ich schätze die Fachkompetenz und die menschliche Seite von Manfred Semmler.“

„Beide Seiten in der Pflicht“

Der Schiedsrichterobmann gestand allerdings den Fehler ein, dass der VfR Uissigheim II/Gamburg nicht von dem fehlenden Schiedsrichter für das Spiel gegen Unterschüpf/Kupprichhausen II informiert worden war. Wegen des immer akuter werdenden Schiedsrichtermangels deutete Semmler an, dass es künftig immer wieder vorkommen könne, dass Spiele nicht mit einem Unparteiischen besetzt werden können. Dann müssten sich beide Manschaften auf einen geeigneten Schiedsrichter verständigen, der die angesetzte Partie leitet. „Hier sind beide Seiten gleichermaßen in der Pflicht“, so Manfred Semmler. Die ausgewählte Person müsse auch nicht mehr zwingend ein geprüfter Schiedsrichter sein. Dieser Passus ist vom Badischen Fußballverband zu dieser Saison geändert worden.

Der Obmann hat festegestellt: „Ich beobachte, dass die Schiedsrichter immer mehr runtergemacht werden. Alle Entscheidungen werden diskutiert.“ Dies sei eine Entwicklung, welche die Amateure von den Profis abgeschaut haben. mf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018