Alle drei Mannschaften weiter

Die zweiten Qualifikationsspieltage um den Einzug in die Endrunde um die badische Futsal-Hallenmeisterschaft fanden am Samstag in der Münzenbachhalle in Neckargemünd statt. Hierbei traten alle drei Mädchenfussballmannschaften des TSV Tauberbischofsheim an.

Die D-Juniorinnen mussten gegen sehr starke Gegner antreten und schlugen sich wacker. Souveräner Sieger des Turniers wurde TSG Hoffenheim I, gefolgt von SC Klinge Seckach. Für den TSV waren im Einsatz: Leja Ebert (fünf Tore), Sarah Salmann, Sophie Siebel, Celine Stang, Allegra Dietz, Luna-Marie Schmidt, Emily Eckert, Paula Baumann und Lea Jesberger. Im Anschluss betraten die C-Juniorinnen das Parkett. Dem 0:0-Unentschieden gegen SC Klinge Seckach, VfK Diedesheim und gegen TSV Reichartshausen folgten Siege gegen SG Mückenloch-Neckargemünd (1:0), FC Wertheim-Eichel (3:0) und FC Hettingen (1:0). Damit qualifizierten sich die TSVlerinnen als Turniersieger für die Endrunde um die badische Hallenmeisterschaft am Samstag, 23. Februar, in Ketsch. Für den TSV spielten: Carolin und Laura Stang, Lisa Schneider, Melissa Krug, Michelle Ambach, Madlen Konrad, Julia Schwarz, Lena-Marie Spies, Leni Stapf.

Souverän gewannen die B-Juniorinnen das abschließende Turnier. Der Anfangsniederlage gegen FC Wertheim-Eichel (0:1) folgten Siege gegen SC Klinge Seckach (2:0), TSV Reichartshausen (2:0), JSG Eberbach/Rockenau (2:0), VfK Diedesheim (1:0) und TSG Hoffenheim (1:0). Neben den Zweitplatzierten Fußballerinnen des FC Eichel qualifizierten sich die Spielerinnen von Trainerin Stefanie Hartnagel für die Endrunde um die badische Futsal-Hallenmeisterschaft am Sonntag, 17. Februar, in Mosbach und gehören zu den acht besten Teams in Baden. Hervorragende Leistungen im Tor zeigte Amelie Wolz, die lediglich einmal hinter sich greifen musste. Zudem spielten für den TSV: Nele Schmitt (drei Tore), Christin Berberich (3), Sarah Ballweg (1), Marie Schweizer (1), Sophie Schneider, Lara Hemrich und Chiara Podetz. sh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019