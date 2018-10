Althausen/Neunkirchen verpasst den geplanten Dreier klar

Althausen/Neunkirchen – Harthausen 2:5

Tore: 0:1 Felix Hofmann, 1:1 Phillip Schmitt, 1:2 Felix Hofmann, 1:3 Johannes Heidinger, 2:3 Lukas Söhner, 2:4 Johannes Heidinger, 2:5 Alexander Hemmerich. – Zuschauer : 120.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollte der TSV Althausen/Neunkirchen einen weiteren Dreier zuhause einfahren. Von Anfang an merkte man, dass dies ein intensives Spiel werden sollte. Die Mannschaften schenkten sich nichts. In der 6. Minute gingen jedoch die Gäste durch Felix Hofmann in Führung. Die Heimmanschaft hielt weiter dagegen und wurde in der 15. Minute durch einen starken Einsatz von Phillip Schmitt mit dem Ausgleich belohnt. In der 45. Minute schwächte sich die Heimelf durch die gelb-rote Karte. So kam es, wie es nicht kommen sollte: erneut traf Felix Hofmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2.

Nach der Pause tat sich Althausen/Neunkirchen mit einem Mann weniger schwer, hielt aber weiter dagegen. In der 49. Minute netzten erneut die Gäste durch Johannes Heidinger zum 3:1 ein. Viele dachten, dass es das war, doch der TSV Althausen/Neunkirchen spielte weiter stark mit. Dem Einwechselspieler Lukas Söhner gelang in der 76. Minute ein toller Flachschuss und damit der Anschlusstreffer. Nun ging der TSV „all in“ und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Der Gast stand jedoch hoch und machte seine Sache gut. Zwei Konter – in der 81 .Minute durch Johannes Heidinger und in der 88. Minute durch Alexander Hemmerich – machten alles klar. Harthausen gewann schließlich mit 2:5. Reserven: 4:4.

Mulfingen II – Weikersheim/Schäftersheim II 0:1

Tore: 0:1 (8.) Patrick Pommert. – Zuschauer: 36. – Schiedsrichter: Karl Schüttler, Rot am See.

Wieder einmal eine neu zusammengewürfelte Heimelf zeigte bei wunderschönem Herbstwetter einige Unsicherheiten in den Anfangsminuten. Dementsprechend war die SGM aus Weikersheim/Schäftersheim besser im Spiel. Patrick Pommert war es dann, der in der achten Minute nach mehreren Klärungsversuchen der Grün-Weißen den Ball wunderschön ins Tor schlenzte: Marke „Sonntagsschuss“. Dies sollte der einzige Höhepunkt in einem eher schwachen Spiel bleiben. Die Gäste hatten im ersten Durchgang noch gute Möglichkeiten, die aber vom souverän leitenden Karl Schüttler aus Rot am See wegen Abseitsstellung keine Anerkennung fanden. Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die wenigen Zuschauer keine Fußball-Feinkost. Allerdings schafften die Einheimischen es auch nicht, sich entscheidend vor das Gästetor zu spielen. Gegen Ende gab es noch ein paar gute Kontermöglichkeiten für die SGM, es blieb aber beim knappen 0:1-Erfolg des Favoriten.

Billingsbach – Blaufelden 1:1

Tore: 1:0 (52.) Daniel Hörner, 1:1 (67.) Brandon Weber.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste aus Blaufelden etwas mehr vom Spiel, wobei insgesamt beide Mannschaften darauf bedacht waren, keinen Gegentreffer zu kassieren. Auf Seiten des FC zeichnete sich wieder Otto Bauer im Tor aus. Kurz nach Wiederanpfiff konnte Daniel Hörner eine Unsicherheit des gegnerischen Torhüters nach einem Eckstoß ausnutzen und zur Führung abstauben. Eine Viertelstunde später kam es allerdings zu einem Freistoß zwischen Eckfahne und Strafraum für den TSV. Dieser wurde halbhoch in den Fünfmeterraum geschlagen und Brandon Weber verwandelte zum Ausgleich. Die Gäste mussten kurz vor Ende der Partie nach gelb-roter Karte noch einen Platzverweis verkraften, was allerdings ohne Folgen für das Endergebnis blieb.

Laudenbach – Markelsheim/Elpersheim II 0:0

Zuschauer: 73.

Die erste Viertelstunde gehörte klar dem Gast. Schon nach fünf Minuten konnten sie auf vier Torschüsse verweisen, doch an der Anzeigetafel tat sich nichts. Erst ab Minute 19, als Marius Wirth den herauseilenden Torwart anschoss, wurde Laudenbach zusehends stärker. In der 29. Minute war es wieder Wirth, sowie in der 38. Leon Vorholzer, die auf guten Chancen verweisen konnten. Die SGM war immer wieder für gefährliche Konter gut. In Hälfte zwei waren es hauptsächlich diese beiden Spieler, die für starke Szenen vor dem Tor sorgten: Vorholzer in Minute 50 mit akrobatischem Abschluss und in der 77 erst zu uneigennützig und dann zu unpräzise. Wirth schoss in der 68. Minute aus zehn Metern halb rechts über das Tor. Die einzige sehenswerte sehenswerte Chance hatten die Gäste in der zweiten Hälfte. In der 78. Minute schoss Christoph Beck Götz im Tor direkt vor die Füße. Für die SGM ein klarer Punktgewinn, während die Heimmannschaft sich vorher mehr erhofft und auch mehr vom Spiel hatte.

Rengershausen – Wachbach II 0 : 2

Tore: 0 : 1 (27.) Patrick Rothenfels, 0:2 (61.) Christoph Tremmel. – Zuschauer: 70.

Bei dieser Begegnung legten beide Mannschaften ab der ersten Spielminute ein schnelles Tempo vor. Trotzdem gelang es zunächst keinem, sich entscheidend durchzusetzen: jede Abwehr hatte ihren Bereich sicher im Griff. Aus diesem Kreislauf scherten als erstes die Gäste aus, als es ihnen gelang, sich im gegnerischen Strafraum durchzusetzen und den Ball im Bogen über Abwehr und Torwart hinweg unter die Latte zum Führungstreffer zu versenken. Im weiteren Spielverlauf geriet die Heimelf durch die offensiv und angriffsfreudig agierenden Gäste immer wieder unter starken Druck, konnte sich aber mit Kontern Luft verschaffen. Zu Beginn der zweiten Hälfte fand Rengershausen wieder besser in das Spielgeschehen zurück und erkämpfte sich manche gute Torgelegenheit. Bei einem Eckball für die Gäste gelang es den Platzherren zuerst den Ball noch auf der Linie zu klären und aus dem Strafraum zu bugsieren. Doch dieser Schuss landete auf dem Fuß eines Gästespielers, der mit einem Distanzschuss über alle hinweg den Ball unter die Latte setzte und damit die Führung für Wachbach II weiter ausbaute. Rengershausen kämpfte weiter um den Anschlusstreffer und hatte dabei auch gute Chancen, doch keinen zählbaren Erfolg. In der verbleibenden Spielzeit wechselten auf beiden Seiten Angriff und Abwehr noch einmal einander ab, wobei die Gäste bis zum Abpfiff ihre Führung sicher verteidigen konnten.

Hohebach – Creglingen II/Bieberehren 4:1

Tore: 0:1 (8.) Hannes Gackstatter, 1:1 (42.) Michael Mack, 2:1 (44.) Steffen Breuninger, 3:1 (55.) Michael Mack, 4:1 (65.) Holger Ehrmann (65.). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Dieter Sülzle, Bretzfeld.

Der Tabellenführer aus Hohebach kam nicht gut ins Spiel. Schon nach acht Minuten brachte Hannes Gackstatter die Gäste in Führung. Hohebach versuchte nun viel, um den Ausgleich zu erreichen und schaffte diesen noch vor der Halbzeit durch einen wunderschönen Freistoß von Michael Mack. Als Hohebach sogar den Führungstreffer durch einen Vierzigmeterschuss in den Winkel von Steffen Breuninger zirkelte, stand der Sportplatz Kopf. Mit diesem 2:1 dominierte die Heimelf nun das Spiel und erhöhte in der 55. Minute nach schönem Zusammenspiel durch Michael Mack. Holger Ehrmann schoss daraufhin noch das 4:1. In der Folgezeit gab es durchaus für beide Mannschaften noch Chancen auf ein weiteres Tor, an dem 4:1 konnte zum Schluss aber nicht mehr gerüttelt werden.

