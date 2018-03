Althausens Keeper in Topform

Anzeige

Apfelbach/H. – Löffelst./MGH 1:1

Tore: 0:1 (67.) Alexander Ilic, 1.1 (90+1.) Patrick Peppel . – Schiedsrichter: Wolfgang Hofmann (Rot am See). – Zuschauer: 90.

Das 1:1-Unentschieden fühlte sich für die Heimmannschaft eher wie eine Niederlage an. Gerade im ersten Spielabschnitt vergab die Spielvereinigung zu viele gute Tormöglichkeiten. Unter anderem traf Angreifer Artur Tabert bei zwei aussichtreichen Abschlüssen nur Aluminium (31./32.). Zudem wurde in der 36. Minute ein Apfelbacher Abschluss gerade noch von der Gästedefensive auf der Linie geklärt. Diese fahrlässige Chancenverwertung sollte sich auch direkt nach dem Pausenpfiff noch fortsetzen. Danach jedoch wendete sich das Spiel plötzlich und nun hatte die SGM SV Löffelstelzen / VfB Bad Mergentheim ihre beste Phase im Spiel. Zuerst wurde ein Schuss von Edison Hajra gefährlich abgefälscht (60.), ehe Alexander Ilic die Gäste mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Führung brachte (67.). Allerdings steckten die Hausherren nicht auf und kamen durch David Mrkonjic (74.) und Artur Tabert (85.) zu zwei weiteren guten Tormöglichkeiten. Jedoch dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe der längst fällige Ausgleichstreffer doch noch fiel. Spvgg.-Kapitän Patrick Peppel schloss einen schönen Spielzug zum 1:1 ab. Unter dem Strich musste die Spielvereinigung wegen ihrer schwachen Chancenverwertung mit dem Punkt zufrieden sein.

Amrichshausen – Althausen/N. 1:2

Tore: 0:1 (37.) Johannes Schmitt, 1:1 (39.) Marvin Seyfang, 1:2 (54.) Robert Schuster. – Schiedsrichter: Thomas Spang.

Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. In der 37. Minute gingen jedoch die Gäste mit ihrer ersten nennenswerten Chance in Führung. Zwei Minuten später glichen die Gastgeber dann schon aus. Nach der Pause waren die Gastgeber dann klar die dominierende Mannschaft, doch wiederum waren die Gäste erfolgreich: Das Tor zum 2:1 erzielte Robert Schuster. Danach erhöhten die Gastgeber den Druck weiter und kamen auch zu einigen nennenswerten Chancen. Zwei Mal rettete der Pfosten für die Gäste und zwei Mal der Keeper, der zwei so genannte „Hundertprozentige“ parierte. In der 71. Minute gab es noch die gelb-rote Karte für einen Spieler von Althausen/Neunkirchen nach einem völlig unnötigen rüden Foul. Trotz hohen Drucks nach vorne schaffte der SC Amrichshausen nicht mehr den Ausgleichen. Die Gäste hatten ihren glücklichen Auswärtssieg vor allem ihrem hervorragenden Keeper zu verdanken.

Gammesfeld – Berlichingen 1:1

Tore: 1:0 (50., Foulelfmeter) Jan Langenbuch, 1:1 (64.) Dietmar Kotschik.

Im Spiel der Kellerkinder brachte sich Gammesfeld am Ende selbst um den verdienten Lohn. Von Beginn an ging die SpVgg engagiert zu Werke und bestimmte das Spiel, ohne sich jedoch große Torchancen zu erarbeiten. Die wenigen Angriffe der Gäste klärte die SpVgg-Abwehr zunächst souverän klären. Die Gammesfelder hatten das Spiel im Griff und ließen Ball und Gegner laufen, doch im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff wurde Andreas Barthelmeß im Strafraum zu Fall gebracht. Jan Langenbuch verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Die Gäste schlugen jedoch zurück und kamen nach 64 Minuten zum Ausgleich. Dietmar Kotschik, von der Gammesfelder Abwehr auf der linken Seite völlig vergessen, tauchte frei vor Torhüter Dominik Schüttler auf und schob den Ball zum Ausgleich ins lange Eck.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018