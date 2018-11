Altheim gibt nochmals Gas

VfB Altheim – Berolzheim/H. 6:0

Dieses Spiel war schnell entschieden, auch weil die Gäste sich sehr früh in Unterzahl brachten. Schon in der fünften Minute gelang Björn Geider ein Freistoßtreffer aus 20 Meter, der die Situation am schnellste erfasste und gekonnt abzog. Ein Strafstoß wenig später sorgte für das 2:0. In der 30. Spielminute war es Stefan Czerny, der sich durch setzte und Fitterling gekonnt bediente, der das 3:0 machte. Fitterling war es auch, der sich wenig später durch das Mittelfeld bewegte und im Strafraum dem mitgelaufenen Brügner den Ball zum verwandelt überließ. In der zweiten Hälfte wurde es etwas gemächlicher. Pierre Berlinger nahm sich in der Schlussphase ein Herz und tankte sich von der Mittellinie durch und verwandelte selbst. Den Schlusspunkt setzte Stefan Czerny der seine gute Leistung mit einem Treffer nach einer schönen Kombination krönte.

Sindolsh./R. II – Laudenberg 2:2

Zu Beginn gab es nur wenige Chancen. In der 17. Minute nutzte Throm einen Abwehrfehler der Heimmannschaft aus und vollstreckte zum 0:1. Die stärker werdenden Gastgeber brauchten jedoch nicht lange für den Ausgleich. Graser erzielte in der 23. Minute nach Vorlage von Geider das 1:1. Nach der Pause war die Heimelf das stärkere Team. Nach einem „Gewusel“ im Strafraum vollendete Geider in der 48. Minute zum 2:1. Die SG war im weiteren Verlauf spielbestimmend. Mit dem Schlusspfiff gelang dem FV jedoch das 2:2 und damit ein glücklicher Punkt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018