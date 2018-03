Altkreisduelle in Apfelbach und Creglingen

Anzeige

Ein weiteres Altkreisduell gibt es in Apfelbach, wo sowohl die heimische Spielvereinigung als auch ihr Nachbar TV Niederstetten den Abstand zur gefährdeten Zone vergrößern wollen. Spielfrei ist die SGM Weikersheim/Schäftersheim.

FSV Hollenbach II – FC Igersheim (Vorrunde 3:1): Der FSV Hollenbach II enttäuschte mit seiner überraschend deutlichen 0:3-Pleite in Berlichingen nicht nur die eigenen Anhänger, sondern vor allem auch die Igersheimer, die vom SV Berlichingen/Jagsthausen auf den drittletzten Platz verwiesen wurden. Der kann am Saisonende unter Umständen die Abstiegsrelegation bedeuten. Nun hoffen die Schwarz-Gelben heute Abend selbst auf Zählbares gegen die „Zweite“ des Verbandsligisten. Auf ihrem Kunstrasenplatz sind die Hollenbacher allerdings stärker als in der Fremde, haben sie doch bislang in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren (fünf Siege, drei Unentschieden). Der FC Igersheim ist dagegen auswärts weitaus erfolgreicher als vor eigenem Publikum, wo er sich nur einen einzigen seiner elf Punkte sicherte.

TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Markelsheim/Elpersheim (Vorrunde 2:6): In der mittlerweile etwas „verzerrten“ Tabelle belegen die Jagsttäler vor dem Spitzenspiel am Sonntag in Dörzbach Platz zwei , die SGM Markelsheim/Elpersheim wurde von der Tabellenspitze auf Rang drei zurückgeworfen. Ein genauerer Blick relativiert diese Rangordnung jedoch gewaltig, denn die Taubertäler liegen zwar einen Punkt hinter ihrem Gastgeber, haben allerdings drei Spiele weniger als dieser absolviert. Das Team um Torjäger Marco Schmieg war 2018 schon zwei Mal mit einem Tor Unterschied erfolgreich. Sowohl der 1:0-Heimsieg gegen Igersheim als auch der jüngste 2:1-Derbysieg in Amrichshausen waren aber sehr glücklich. Wie kommt die SGM Markelsheim/Elpersheim aus den Startlöchern? Die Reuß-Truppe wird sich bei dessen ehemaligen Schützlingen in Dörzbach wohl deutlich schwerer als im Hinspiel tun, als die SGM ihren Gegner mit 6:2 fast demütigte.

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – DJK Bieringen (Vorrunde 0:0): Mit dem 4:2-Heimerfolg gegen die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern hat die DJK Bieringen einen neuen Saisonrekord von schier unglaublichen zehn Siegen in Folge aufgestellt. So jagte man der SGM Markelsheim/Elpersheim, die vom Start weg neun Mal hintereinander gewonnen hatte, nicht nur den Rekord, sondern gleich auch noch die „pole position“ ab. Nun muss das Team von Stefan Koch den soeben bestiegenen Thron in Löffelstelzen vehement verteidigen, denn die heimische SGM, die bereits an der Jagst ein torloses Remis erreichte, möchte sich mit einem Heimsieg gegen den Überflieger natürlich ihre kleine Chance auf einen der beiden Spitzenplätze erhalten. Der Tabellenführer stellt mit drei Treffern im Schnitt den erfolgreichsten Angriff, die Hausherren stellen zusammen mit der SGM Weikersheim/Schäftersheim (nur 14 Gegentore in 13 Spielen) die stärkste Defensive.

FC Creglingen – TSV Althausen/Neunkirchen (Vorrunde 0:4): Am dritten Spieltag ließ Aufsteiger TSV Althausen/Neunkirchen mit einem in dieser Höhe fast sensationellen 4:0-Heimsieg gegen den etablierten FC Creglingen aufhorchen. Allerdings gelang es der Elf um Torjäger und Spielertrainer Sven Feix im weiteren Verlauf der Vorrunde nicht, an diese Leistung anzuknüpfen, so dass man mit der „Roten Laterne“ überwintern musste. Obwohl erst sieben Punkte auf dem Konto des TSV stehen, ist im Abstiegskampf aber noch alles drin. Die Spvgg. Gammesfeld und der FC Igersheim haben zwar zwei bzw. vier Punkte Vorsprung, aber auch jeweils schon ein Spiel mehr absolviert. Creglingen enttäuschte in der Vorrunde nicht nur in Neunkirchen und muss sich gewaltig steigern, um aus dem Mittelmaß noch herauszukommen.

Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern – TV Niederstetten (Vorrunde 0:0): Recht ernüchternd verlief die Saison bisher auch für die beiden Nachbarn: Der Vorjahresdritte Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern ist mit 16 Zählern auf dem Konto Tabellenzehnter, der Vizemeister aus Niederstetten hat nach ebenfalls 14 Spielen sogar noch zwei Punkte weniger verbucht. Drei Punkte trennen die Vorbachtäler vom Drittletzten FC Igersheim. Das ist wahrlich alles andere als ein Ruhepolster. Der TVN war in diesem Kalenderjahr noch nicht im Einsatz. Die Gastgeber blieben zuletzt beim Tabellenführer in Bieringen mit 2:4 auf der Strecke. Die Statistik spricht in diesem Derby deutlich für die Gäste, die im Juni 2014 letztmals gegen den Lokalrivalen den Kürzeren gezogen haben.

SC Wiesenbach – SV Berlichingen/Jagsthausen (Vorrunde 0:2): Der SC Wiesenbach spielt seine bislang mit Abstand beste Runde seit dem Aufstieg in die A3 und belegt mit 23 Zählern aus 13 Spielen den sechsten Tabellenplatz. Nur vier Spiele wurden verloren, darunter allerdings die Vorrundenbegegnung an der Jagst. Nun ist natürlich Revanche angesagt – und fast alles deutet daraufhin, dass die gelingen könnte. Die Gäste haben auswärts in sieben Spielen noch kein einziges Pünktchen ergattert, der heimstarke SC musste bislang vor eigenem Publikum nur einmal die Segel streichen. Der jüngste 3:0-Triumph des SVB gegen Hollenbach II sollte die Wiesenbacher allerdings vor einer Unterschätzung des Tabellenzwölften warnen.

Spvgg. Gammesfeld – SC Amrichshausen (Vorrunde 3:4): Das Hinspiel war geprägt vom Duell zweier Torjäger: Die drei Auswärtstreffer von Fabian Schmieg reichten nicht für einen zählbaren Erfolg, denn Mikel Lucke trug sich damals gleich vier Mal in die Torschützenliste ein. Das Siegtor für den SC gelang ihm in der Nachspielzeit. Seit diesem „Viererpack“ tauchte Lucke allerdings nicht mehr als Torschütze auf, und auch Fabian Schmieg, A3-Torschützenkönig der vergangenen Saison, konnte seiner Mannschaft im weiteren Vorrundenverlauf wegen einer Verletzung nicht mehr helfen. Das einst von Gastmannschaften so gefürchtete Landwehrstadion hat seinen Schrecken in dieser Saison endgültig verloren. Sage und schreibe einem halben Dutzend Heimniederlagen steht nur ein einziger Sieg des Tabellenvorletzten vor eigenem Publikum gegenüber. Kann die Spielvereinigung am Sonntag diese trostlose Bilanz ein wenig ansehnlicher gestalten und gegen den Tabellenneunten einen Schritt Richtung Klassenerhalt tun?

