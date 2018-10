Am zweiten Sieg geschnuppert

FV Lauda – SG Kirchheim 1:1

Mit einem hochverdienten Punkt gegen den Tabellenzweiten aus Heidelberg belohnten sich die Verbandsliga-B-Junioren des FV Lauda für eine sehr ansprechende Leistung. Spielerisch überzeugend und mit dem schon bekannten Kampfgeist traten die Hausherren mit breiter Brust auf und brachten die favorisierten Kicker vom Neckar an den Rand einer Niederlage.

Wenn sich die Heimelf etwas vorzuwerfen hatte, dann war es die mangelnde Chancenverwertung, die an diesem Tag den zweiten „Dreier“ der Saison verhinderte. Selbst die Tatsache, dass man in der 36. Minute, wie schon so oft, in Rückstand geriet, brachte Lauda nicht aus dem Konzept. Sorgte doch der sehr agile Marvin Heinzl schon zwei Minuten später mit einer feinen Einzelleistung für den Ausgleich, indem er gleich mehrere Abwehrspieler auf engstem Raum austanzte und den Ball überlegt einnetzte.

Auch nach der Pause bestimmte der FV das Geschehen, kombinierte gefällig und überzeugte durch hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft – allein der ersehnte Siegtreffer wollte trotz mehrerer guter Einschussmöglichkeiten nicht fallen. In der Schlussphase der zunehmend hitziger werdenden Partie verhinderte ein sehr zweifelhafter Abseitspfiff des Unparteiischen noch eine glasklare Möglichkeit der Platzherren, so dass die Gäste aus Heidelberg mit einem glücklichen Punktgewinn die Heimreise antreten konnten.

Für den FV gilt es nun, die starke Leistung zu bestätigen und den dringend notwendigen Dreier auswärts beim SV Sandhausen einzufahren, um sich für den hohen Einsatz und die vorbildliche Moral zu belohnen, die der Nachwuchs aus der Eisenbahnerstadt seit Wochen an den Tag legt. fvl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018