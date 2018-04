An der Schnittstelle von Theorie und Praxis

Anzeige

Das DFB-Talentförderprogramm kennt Schmid einerseits aus der Sicht eines akademischen Projektmitarbeiters, als das ISSW das Programm wissenschaftlich begleitete, andererseits durchlief er als Jugendspieler selbst das System.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim SV Waldhof Mannheim, war badischer Auswahlspieler und schaffte es bis in die Jugendnationalmannschaft. Der Einstieg in den Seniorenbereich erfolgte beim SVW als Profi, später spielte er für verschiedene Vereine von der Verbandsliga bis zur 4. Liga während er parallel sein Studium absolvierte. Mit der A-Lizenz trainierte er mehrere Seniorenmannschaften.

„Markus Schmid ist auf Grund seines beruflichen und sportlichen Werdegangs extrem breit aufgestellt. Wir sind überzeugt, dass er die verschiedenen Facetten der Tätigkeit als DFB-Stützpunktkoordinator damit sehr gut abdecken und neue Impulse setzen kann“, betonte BFV-Präsident Ronny Zimmermann.

Die Stelle, die beim Deutschen Fußball-Bund angesiedelt und in der Sportschule Schöneck des Badischen Fußballverbandes ausgeübt wird, umfasst die strategische Koordination und Qualitätssicherung der Talentförderung im Verbandsgebiet, die Zusammenarbeit mit Leistungszentren und Vereinen, die Akquise und Qualifizierung der DFB-Stützpunkttrainer sowie die Verzahnung mit dem Auswahlwesen.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld liegt in der Zusammenarbeit und Qualifizierung der Kinder- und Jugendtrainer der an den DFB-Stützpunkten trainierenden Spieler und damit verbunden die Qualitätsentwicklung in deren Heimatvereinen.

„Ich freue mich sehr, an der Schnittstelle zwischen Praxis auf der einen Seite und Theorie beziehungsweise Organisation auf der anderen Seite für den DFB im Badischen Fußballverband arbeiten zu können. Die Aufgaben, Probleme und Ansprüche, die an talentierte Nachwuchsspieler, aber auch an die Ausbildungssituation gestellt werden, sind mir vertraut. Nun möchte ich mit Tatendrang und Elan die Stelle antreten“, erklärte Schmid.

Er ist per Mail unter markus.schmid@dfb.de und telefonisch unter 0721/40904-27 erreichbar. aka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018