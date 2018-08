Der FSV Hollenbach steht vor seiner Heimpremiere in dieser Saison. Gespielt wird bereits am heutgen Freitagabend um 18.30 Uhr. Zu Gast ist dann die SKV Rutesheim. „Das wird ein schweres Spiel“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt. Der gelungene Saisoneinstand mit dem 2:1-Sieg beim FV Olympia Laupheim hat den Hollenbachern aber Selbstvertrauen gegeben. Während Laupheim robust und zweikampfstark auftrat, wird mit Rutesheim ein Gegner erwartet, der auch spielerische Qualitäten hat. „Die haben mit ihrer Fünferkette eine ganz andere Spielanlage“, sagt Kleinschrodt.

„Können darauf aufbauen“

Ein Blick auf die Ergebnisse des ersten Spieltages zeigt, dass die Liga erwartet ausgeglichen sein dürfte. Die meisten Ergebnisse waren knapp. Noch hat das alles aber wenig Aussagekraft. „Wir können auf die Leistung aufbauen“, sagte Kleinschrodt nach dem Premierensieg. „Der Knackpunkt war, dass wir uns nach dem frühen Rückstand nicht beirren ließen. Die Frage war nach dem 1:1 eigentlich nur, wer den Sieg mehr will. Laupheim hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht und uns alles abverlangt.“ Diese Meinung teilte Olympia-Coach Hubertus Fundel nur bedingt: „Wir sind nur selten so ins Pressing gekommen, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir brauchen in den kommenden Wochen mehr Wucht und mehr Präsenz“, sagte Fundel. „Wir müssen uns schnellstens an die höheren Anforderungen gewöhnen.“ Der Aufsteiger hatte noch Anpassungsschwierigkeiten, die Hollenbach aber nicht konsequent genug nutzte. Ähnliche Worte wie Kleinschrodt fand auch der Coach des nächsten Gegners. Rolf Kramer sagte nach dem 1:1 der Rutesheimer gegen den VfB Neckarrems: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, darauf kann man aufbauen.“ Gute Voraussetzungen also um auch die Hollenbacher im Griff zu behalten. Kleinschrodt warnt: „Die haben uns vergangene Saison hergespielt.“ Allerdings war diese Partie Ende April der Anfang einer ganz schwachen Hollenbacher Phase, geprägt von vielen Ausfällen. Der mögliche Aufstieg wurde verspielt. Allerdings hatten die Hollenbacher auch schon in Rutesheim ihre Probleme. Es scheint also richtig, den Gegner ernst zu nehmen. Auch heute fallen Marc Zeller, Mario Hüttinger und Christoph Rohmer weiter aus. Torben Götz und Sebastian Hack haben wieder trainiert und Markus Herkert kommt vom Urlaub zurück. hesch

