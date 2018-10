An Leistung anknüpfen

In der Frauenfussball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald tritt am Sonntag um 13 Uhr, der Tabellensechste SpG Untergimpern/Babstadt im Tauberstadion bei der SpG Dittar/Tauberbischofsheim an. Die Heimelf möchte an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Dielheim/Horrenberg anknüpfen und mit einem Sieg den Tabellennachbarn überflügeln.

Beide Mannschaften trennen nur einen Punkt in der Tabelle und vor Wochenfrist konnte der Gast lediglich einen Punkt zu Hause gegen SpG St. Leon/Mingolsheim erreichen.

Die gute Trainingsbeteiligung und der breite Kader stimmen den Trainerstab mit Andre Dörr und Janin Faulhaber zudem zuversichtlich. Unterschätzt werden darf der Gegner trotz allem nicht, denn gegen Wiesloch und Dielheim gelangen ihm zwei Siege, und gegen den Spitzenreiter Hoffenheim unterlagen sie nur knapp mit 0:1. sha

