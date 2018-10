Anadolu will die Tabellenführung festigen

Die SpG Boxtal II/Mondfeld spielt am kommenden Sonntag zu Hause gegen die SpG Viktoria Wertheim II/Grünenwört. Die Einheimischen bemühten sich am vergangenen Wochenende gegen den Spitzenreiter vergebens, doch auch Wertheim II/Grünenwört konnte den verdienten Sieg nicht einfahren. Beide dürften hungrig auf einen Sieg sein.

Das Duell zwischen SV Anadolu Lauda und TSG Impfingen verspricht Spannung. Hier lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Die Impfinger dominierten gegen Anadolu in der Saison 15/16 noch deutlich (Hin- und Rückrundenergebnis: 11:1), jedoch wurde dieser Unterschied in der Saison 16/17 deutlich knapper (4:2) und wurde in der letzten Runde sogar gedreht (1:2).

Nach der Klatsche am vergangenen Sonntag muss für den FC Hundheim/Steinbach II endlich wieder ein Sieg her, wenn man sich nicht schon früh im Tabellenkeller festsetzen will. Der FV Brehmbachtal II war zuletzt spielfrei und hatte so Zeit, die Niederlage vom sechsten Spieltag zu verdauen. Jetzt peilt der FVB II einen Auswärtssieg an.

Mit dem torgefährlichsten Stürmer der Spielklasse gesegnet (Andre Göbel/9 Treffer), empfängt der VfR Uissigheim/Gamburg II den TSV Bobstadt/Assamstadt III. Der schlich sich am vergangenen Spieltag in der Tabelle an den Einheimischen vorbei, muss den neu gewonnen Platz gleich wieder verteidigen.

Am unteren Ende der Tabelle hat sich die SpG Wittighausen/Zimmern II eingenistet und macht nicht den Eindruck, diesem Platz in Bälde zu entfliehen. Der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen II überzeugte am siebten Spieltag ebenfalls nicht und konnte gerade noch einen Punkt retten.

Die SpG Mainperle Urphar/Lindelbach/Bettingen verlor zuletzt, der kommende Gegner SV Uiffingen holte sich den Sieg gegen den Tabellenletzten und präsentierte sich bislang auch sonst in einer guten Form. Die Vorteile liegen klar bei den Gästen. db

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018