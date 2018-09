„Anderes gefragt“

Die FN sprachen mit Thomas Nohe, dem Trainer des VfR Gommersdorf.

Herr Nohe, wenn der VfR sein Spiel gegen Mosbach gewinnt: Gehen ihm dann die Gegner aus?

Thomas Nohe: Das sicherlich nicht, man muss da mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist es schön, sieben Spiele am Stück zu null gewonnen zu haben. Wenn man sich aber die Tabelle genau anschaut, stehen unsere bisherigen Gegner, mit Ausnahme des TSV Höpfingen, alle hintereinander auf den Plätzen zehn bis 15. Die besseren Gegner kommen also erst noch.

Konnte Ihr Team das Spielniveau der Verbandsliga „konservieren“?

Nohe: Das Spielsystem eines Verbandsligisten aus der Landesliga Odenwald und der gleichen Mannschaft in dieser Landesliga hat nichts gemeinsam. Wir sind in der Landesliga nahezu jedes Mal gefordert, das Spiel zu machen, in der Verbandsliga ist es umgekehrt. Von daher sind da ganz andere Dinge gefragt.

Ist es egal, ob Sebastian Stockert oder Nico Bayha im Tor steht?

Nohe: Es sind beides sehr gute Torhüter, aber es ist klar geregelt, dass Nico Bayha die Nummer eins ist. Sebastian Stockert fungiert als Torwarttrainer und springt ein, wenn Nico nicht zur Verfügung steht.

Laufen Wetten darüber, wie lange die Serie ohne Gegentor anhält?

Nohe: Nein. Ich habe eine solche Wette mal in Höpfingen mit Daniel Nohe gemacht; da habe ich verloren, weil er die ersten fünf Spiele ohne Gegentor blieb. ferö/Bild: Herrmann

