Anfangsphase total verschlafen

Anzeige

Nach dem Seitenwechsel spielte dann nur noch ein Team – und das war der FSV. Die Jungs um Kapitän Marius Uhl zeigten nun ihr wahres Gesicht. In der 59. Minute war es Limbach, der nach schöner Vorarbeit von Karausch zum längst verdienten Anschlusstreffer traf. Nun waren die Hollenbacher spielbestimmend und hatten immer wieder Chancen, den Abstand weiter zu verkürzen. Aber erst in der 76. Minute verwertete Weihbrecht einen schön abgelegten Ball zentral in der Mitte mit feiner Technik zum längst fälligen 2:3. Auch danach gab es noch zahlreiche Chancen, doch hatten die Hollenbacher das Glück nicht auf ihrer Seite. fsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018