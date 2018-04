Anzeige

Der 30. Informations-Abend für Vereinstrainer an den elf DFB-Stützpunkten im Badischen Fußballverband steht am Montag, 7. Mai, um 18 Uhr auf dem Programm. Das Thema lautet: „Angreifer mit dem Rücken zum Tor – aus Defensivsicht“.

Der 30. DFB-Infoabend vermittelt interessierten Trainerinnen und Trainern praxisorientiert die neue inhaltliche Konzeption für das technische und athletische Juniorentraining. Das Thema lautet diesmal „Angreifer mit dem Rücken zum Tor – aus Defensivsicht“. Neben der geschickten Planung und Steuerung von Spiel- und Übungsformen werden auch theoretische Aspekte des Themas aufgegriffen und durch wertvolle Tipps und Ratschläge für die Praxis ergänzt.

In einer moderierten Trainingseinheit vermitteln die Stützpunkttrainer lerneffiziente und motivierende technisch-taktische Basiselemente des Fußballs. Alle Trainingsformen sind praxiserprobt und so ausgesucht, dass sie die Vereinstrainer relativ leicht in das eigene Training einbauen können. Neben der reinen Vermittlung von Praxisrezepten steht die Kommunikation zwischen den Stützpunkten und Vereinen im Vordergrund.