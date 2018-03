Ann-Sophie Braun im BFV-Aufgebot

Anzeige

Der Badische Fußballverband ist in diesem Jahr Ausrichter für die Süddeutschen Meisterschaften der U14-Juniorinnen. Die „BFV-Mädels“ treffen am 7./8. April auf die Landesauswahlen aus Bayern, Hessen, Südbaden und Württemberg. Im Jeder-gegen-Jeden-Modus wird an zwei Tagen der Süddeutsche Meister ermittelt. Das Auftaktspiel bestreiten am Samstag, 7. April, um 10 Uhr die Juniorinnen aus Württemberg und Bayern. Im Anschluss spielen die badischen Mädchen zum ersten Mal, Gegner ist hierbei Hessen. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr steht die Siegermannschaft fest. Die BFV-Auswahltrainerin Sabine Hartmann hat insgesamt 16 Spielerinnen für ihren Kader nominiert – unter anderem Ann-Sophie Braun vom TSV Unterschüpf. aka